i Laura Wontorra zeigt ihren Babybauch im eng anliegenden schwarzen Kleid. Instagram/laurawontorra Es wird ein... Baby statt "Let's Dance"! Promis gratulieren Wontorra Ein kleines Detail im Baby-Post der Moderatorin sorgt für Spekulationen. Und die Promi-Glückwünsche reißen nicht ab. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Baby-News von Laura Wontorra (37) und Riccardo Basile (34) sind kaum raus, schon rätseln die Fans: Wird es ein Mädchen? Grund dafür ist ein süßes Detail in ihrem Instagram-Post.

Neben zwei Pärchenfotos, auf denen sich die Moderatorin mit deutlich sichtbarem Babybauch an ihren Liebsten lehnt, teilte das Paar auch ein Ultraschallbild. Und dazu ein Paar gestrickte Mini-Söckchen, und zwar in Rosa. Dazu schrieben die beiden: "Halb du. Halb ich."

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Offiziell bestätigt haben sie das Geschlecht allerdings nicht, doch das Zeichen scheint ziemlich eindeutig. Zur Welt kommen soll das Baby im Frühjahr 2027.

Kaum war der Post online, regnete es Glückwünsche aus der Promiwelt. Unter anderem Frauke Ludowig (62), Janina Uhse (37) und Ex-Tennisprofi Sabine Lisicki (37) freuten sich mit dem werdenden Elternpaar.

"Ein bisschen Wehmut ist da"

Auch die Fans sind aus dem Häuschen. Eine Userin schrieb mit einem Augenzwinkern: "Ich freue mich wahnsinnig für euch! Ein bisschen Wehmut ist da, ich hätte dich 2027 so gerne bei 'Let's Dance' gesehen."

Was viele ebenfalls überrascht: Wontorra war schon im Sommer schwanger, als sie für MagentaTV von der Fußball-WM in Nordamerika berichtete. Bemerkt hatte das damals niemand.