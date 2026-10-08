i Im rosa-weißen Dirndl feierte Stephanie von Pfuel noch ausgelassen beim "HeidiFest" im Hofbräuhaus. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Outfit wurde zum Verhängnis Nach Heidi Fest! Beckenbruch bei Kaffee-Gräfin Erst schunkelte sie bei Heidi Klums großem Dirndl-Fest, wenige Stunden später lag sie verletzt am Boden. Schuld war ihr Outfit. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus der Party-Laune wurde ein Fall fürs Spital: Stephanie von Pfuel (65) hat sich das Becken gebrochen. Passiert ist es ausgerechnet nach einem rauschenden Abend mit Heidi Klum (53).

Beim "HeidiFest" der Model-Ikone im Münchner Hofbräuhaus feierte die TV-bekannte "Kaffee-Gräfin" noch im rosa-weißen Dirndl mit. Danach ging es weiter zum Bühnendinner ins Münchner Nationaltheater, dafür schlüpfte sie in eine bodenlange Abendrobe. Genau die wurde ihr zum Verhängnis.

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"Ich bin auf der Treppe im Nationaltheater irgendwie auf den Saum meines Abendkleides getreten und auf den Treppenabsatz gestürzt", erzählt sie der "Passauer Neuen Presse". Wie schwer sie verletzt war, merkte sie zunächst nicht. Sie übernachtete noch bei einer Freundin und setzte sich am nächsten Tag sogar selbst ans Steuer, um die rund 90 Kilometer nach Hause ins oberbayerische Tüßling zu fahren.

"HeidiFest": Die Looks der Oktoberfest-Party i ?

"Hätte noch viel schlimmer kommen können"

Doch die Schmerzen wurden von Stunde zu Stunde schlimmer. "Ich bin später dann doch ins Krankenhaus, und dort haben sie mich gleich dabehalten", verrät sie "Bunte". Die Diagnose: Bruch der Beckenschaufel, also des oberen, flachen Teils des Beckenknochens.

Wenige Tage später wurde sie operiert, seither halten zwei Metallplatten und zehn Schrauben den Knochen zusammen. Rückblickend weiß die 65-Jährige: "Alles hätte noch viel schlimmer kommen können."

Lange still sitzen kann die parteilose Bürgermeisterin von Tüßling trotzdem nicht. Schon nach knapp eineinhalb Wochen erledigte sie ihre Amtsgeschäfte wieder vom Schreibtisch aus, im Homeoffice.

Ins Rathaus muss sie nur in dringenden Fällen, praktischerweise liegt ihr Schloss gleich daneben. Hinauf kommt sie derzeit mit dem Treppenlift, der eigentlich für den barrierefreien Zugang der Bürger eingebaut wurde.