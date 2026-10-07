i Bei der Begrüßung von Günther Jauch strahlte Franziska Burkhardt noch. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Jauch versuchte alles Ärztin verlässt "Wer wird Millionär?" unter Tränen Bei einer vermeintlich leichten Frage steht die Kandidatin auf dem Schlauch. Da hilft auch Jauchs Wink mit dem Zaunpfahl nichts. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da konnte selbst Günther Jauch (70) nur noch den Kopf schütteln. Ärztin Franziska Burkhardt aus Lübeck ist bei "Wer wird Millionär?" schon an der 2.000-Euro-Frage gescheitert, obwohl der Moderator ihr praktisch die Lösung auf dem Silbertablett servierte.

Am zweiten Abend der "3-Millionen-Euro-Woche" waren Kandidaten zwischen 30 und 65 Jahren an der Reihe. Die angehende Internistin schaffte es als Erste auf den Ratestuhl und wählte die Risikovariante mit vier Jokern. Die ersten Fragen meisterte sie problemlos.

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Dann wollte Jauch wissen: Wer gehört nicht zu den Maskottchen der Fußball-WM 2026? Zur Auswahl standen Zayu der Jaguar, Maple der Elch, Clutch der Weißkopfseeadler und Jimmy der Koala. Weil die WM in den USA, Kanada und Mexiko stattfand, hätte es gereicht, die Tiere den Ländern zuzuordnen. "Das kann ich so spontan echt nicht beantworten", gab die Kandidatin zu.

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Jauch versuchte zu helfen: "Man muss zur Beantwortung nicht einmal diese Maskottchen kennen!" Burkhardt rief trotzdem ihren Telefonjoker an, einen Fußballfan. "Er guckt wirklich jedes Fußballspiel. Da sollte man das doch wissen, oder?" Der Experte ordnete zwei Tiere richtig zu, verortete den Koala aber in Südamerika. Jauch schmunzelte vielsagend: "Ja, natürlich!"

Nach dem 50:50-Joker blieben Jaguar und Koala übrig, die Ärztin tendierte zum Jaguar. Jauch rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum und wagte einen letzten Versuch: "Sie können noch das Publikum fragen! Wenn da weniger als 99 Prozent rauskommen, gebe ich einen aus!" Doch auch das kam nicht an.

Burkhardt loggte den Jaguar ein, und der stammt aus Mexiko. "Wo lebt denn der Koalabär, Frau Burkhardt? In Australien, er ernährt sich von Eukalyptusblättern, das weiß doch jeder!", seufzte Jauch. "Eieieiei!" Für die Kandidatin ging es mit 500 Euro nach Hause. Mit Tränen in den Augen meinte sie: "Es kann schnell vorbei sein."