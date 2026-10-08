i Hanna Binke und Marvin Linke bei der Premiere von Ostwind 2 im Mathäser Kino in München. APA-Images / Action Press / Gulotta,Francesco Er spricht jetzt Bei Sex am Set erwischt! RTL-Star plötzlich gekündigt Zehn Jahre nach seinem überraschenden Aus bei "Unter uns" packt Marvin Linke aus. Ein Quickie mit einem Fan wurde ihm offenbar zum Verhängnis. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang war er eines der bekannten Gesichter der RTL-Serie "Unter uns". Doch 2016 war für Marvin Linke (34) plötzlich Schluss. Warum er die beliebte Soap damals verlassen musste, blieb lange unklar. Jetzt spricht der Schauspieler erstmals offen über die Hintergründe – und die haben es in sich.

Im Gespräch mit "Bild" gesteht Linke, dass er damals nach eigenen Angaben unter einer Sexsucht litt. Diese habe nicht nur sein Privatleben, sondern zunehmend auch seinen Berufsalltag bestimmt.

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"Ich war so krass von meiner Libido gesteuert", erzählt der ehemalige Soap-Star. Er habe praktisch den ganzen Tag an Sex gedacht.

Security erwischte ihn

Auch am Arbeitsplatz konnte Linke seine sexuellen Aktivitäten nach eigenen Angaben nicht unter Kontrolle halten. So sei es unter anderem in seiner Schauspielergarderobe zu intimen Begegnungen gekommen.

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Die Verantwortlichen bekamen davon offenbar Wind. "Ich habe damals Abmahnungen bekommen", erinnert sich der 34-Jährige.

Zum endgültigen Eklat kam es nach einer Party in einem benachbarten Studio. Linke schlich sich mit einem weiblichen Fan in die Außenkulisse der Serie, die bekannte Schillerallee.

Dort hatten die beiden Sex. Doch damit nicht genug: Auch vor dem Eingang des Studios kam es zu intimen Handlungen.

Was Linke offenbar nicht bedacht hatte: Das Gelände wurde videoüberwacht.

"Die Security hat uns quasi beim Quickie erwischt", gesteht der Schauspieler.

Kurz darauf wurde er von den Verantwortlichen mit den Kameraaufzeichnungen konfrontiert. Es folgte ein unangenehmes Gespräch – und schließlich das Ende seiner Zeit bei "Unter uns".

"Hatte viele Freundinnen gleichzeitig"

Linke erklärt, dass ihn der frühe Ruhm überfordert habe. Bereits als Teenager war er durch seine Rolle als Moritz Schönfeld bekannt geworden.

Plötzlich wurde er auf der Straße erkannt und von weiblichen Fans umschwärmt. Nach eigener Einschätzung trug diese Aufmerksamkeit zu seinem problematischen Verhalten bei.

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Auch privat habe er damals zahlreiche Frauen verletzt. Zeitweise führte er mehrere Beziehungen gleichzeitig und täuschte seinen Partnerinnen Gefühle vor.

Heute bereut er sein damaliges Verhalten. "Jetzt ist es an der Zeit, dafür sorry zu sagen", erklärt er.

Heute ist er verheiratet und Vater

Nach seinem Serien-Aus verließ Linke Köln und kehrte in seine Heimat Hannover zurück. Der Ortswechsel habe ihm nach eigenen Angaben dabei geholfen, sein Verhalten zu verändern.

Inzwischen ist der Schauspieler verheiratet und Vater einer Tochter. Seine Familie gibt ihm nach eigener Aussage Halt.

Mit seinem öffentlichen Geständnis möchte Linke auch auf ein Thema aufmerksam machen, über das seiner Meinung nach in der Filmbranche viel zu selten gesprochen wird.

Ob bei ihm damals tatsächlich eine medizinisch diagnostizierte Sexsucht vorlag, ist öffentlich nicht bekannt. Linke selbst beschreibt seine damalige Lebensphase jedenfalls als Zeit, in der er die Kontrolle über sein Sexualverhalten verloren hatte.