i Andrea Berg und Désirée Nick plötzlich im Zwist. APA Images Auch Helene im Visier "Bäuerlich!" – Désirée Nick schießt gegen Andrea Berg Désirée Nick nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt teilt die Entertainerin gegen Andrea Berg und Helene Fischer aus. Ihr Urteil fällt vernichtend aus. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Désirée Nick (70) ihre Meinung sagt, bleibt selten ein gutes Haar an ihren prominenten Kollegen. Diesmal hat sich die ehemalige Dschungelkönigin gleich zwei der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands vorgenommen: Andrea Berg (60) und Helene Fischer (42).

Im Interview mit der Zeitschrift "Freizeit Vergnügen" wurde Nick gefragt, welche der beiden Sängerinnen ihr besser gefalle. Ihre Antwort dürfte vor allem Andrea Berg wenig Freude bereiten.

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"Zu ländlich, bäuerlich"

"Die finde ich zu volkstümlich, zu ländlich, bäuerlich", urteilt Nick über Andrea Berg.

Dass die Sängerin seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne steht, scheint die Kabarettistin dabei wenig zu beeindrucken.

Andrea Berg - die besten Bilder i ?

Etwas besser kommt hingegen Helene Fischer bei ihr weg. Die "Atemlos"-Interpretin sei "gut in dem, was sie macht", erklärt Nick. Außerdem bezeichnet sie die Sängerin als "sehr ehrgeizig".

Doch auch Fischer bleibt von einer Spitze nicht verschont.

Auch Helene bekommt ihr Fett weg

Denn obwohl Nick Helene Fischer grundsätzlich mehr abgewinnen kann als Andrea Berg, vermisst sie bei der 42-Jährigen die musikalische Entwicklung.

Helene mit heißer Wasser-Show im ORF i ?

"Es ist immer dasselbe seit Jahren", kritisiert die Entertainerin.

Dabei ist das nicht das erste Mal, dass Nick gegen Fischer austeilt. Bereits vor einigen Jahren bezeichnete sie deren Gesang in ihrem Podcast "Lose Luder" als "Mittelmaß". Damals behauptete sie sogar, jede Musicalschülerin könne besser singen.

Im Vergleich dazu fallen ihre aktuellen Aussagen über Fischer beinahe versöhnlich aus.

Schlagerstars feiern Mega-Erfolge

Ob Andrea Berg und Helene Fischer auf die verbalen Seitenhiebe reagieren werden, bleibt abzuwarten.

An ihrem Erfolg dürften die Aussagen jedenfalls wenig ändern. Andrea Berg zählt mit 14 Nummer-eins-Alben und mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen.

Auch Helene Fischer spielt seit Jahren in der obersten Liga des Schlagers und hat mehr als 18 Millionen Tonträger verkauft.

Désirée Nick dürfte das allerdings kaum von weiteren spitzen Kommentaren abhalten.