Nach 32 Jahren – Anime-Klassiker feiert mit Kult-Song

Mehr als drei Jahrzehnte nach seiner ersten Ausstrahlung ist "Magic Knight Rayearth" zurück. Am 7. Oktober startete in Japan eine neue Anime-Adaption der beliebten Manga-Reihe. Schon in der ersten Episode sorgten die Macher für einen besonderen Nostalgie-Moment.
Denn plötzlich erklang "Yuzurenai Negai" von Naomi Tamura. Der Song war bereits 1994 das Opening der ursprünglichen Anime-Serie und entwickelte sich zu einem ihrer bekanntesten Erkennungszeichen.
Für die Neuauflage wurde das Lied als Einlage in der ersten Folge verwendet. Eine besondere Überraschung, schließlich besitzt die neue Serie eigentlich einen anderen Eröffnungssong.
Und damit nicht genug: Passend zum Anime-Comeback wurde "Yuzurenai Negai" am 8. Oktober erstmals offiziell auf digitalen Musikplattformen veröffentlicht – 32 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung.
Sängerin Naomi Tamura zeigt sich über die Rückkehr ihres Liedes erfreut. Sie empfinde es als große Ehre, dass der Song auch die neue Generation der Serie begleiten darf. Mit ihrer Musik wolle sie den Zuschauern Mut machen.
"Magic Knight Rayearth" basiert auf dem Manga des berühmten Künstlerinnenkollektivs CLAMP. Die Geschichte handelt von drei Schülerinnen, die während eines Ausflugs zum Tokyo Tower plötzlich in die magische Welt Cephiro gelangen.
Dort sollen Hikaru, Umi und Fuu als legendäre magische Ritterinnen eine bedrohte Welt retten.
Die ursprüngliche Anime-Serie lief von 1994 bis 1995 und entwickelte sich zu einem Klassiker. Die Neuauflage wird in Japan über zwei aufeinanderfolgende Programmstaffeln ausgestrahlt. International gehört sie zum Herbstprogramm von Crunchyroll.
Für Fans der ersten Stunde dürfte aber schon jetzt feststehen: Der wohl emotionalste Moment der Rückkehr steckt ausgerechnet in einem Lied, das sie seit 32 Jahren begleitet.