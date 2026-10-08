i Kim Virginia sorgt für Unmut. APA-Images / Action Press / AEDT Große Aufregung im TV Maulkorb? Sat.1 muss sich wegen Reality-Stars erklären Der Einzug von Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" sorgt für mächtig Wirbel. Jetzt muss sich der Sender einschalten. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ist die neue Staffel von "Promi Big Brother" gestartet, gibt es bereits den ersten großen Wirbel. Und der spielt sich ausgerechnet außerhalb des Containers ab.

Im Mittelpunkt stehen Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30). Die beiden wurden erst kurz vor dem Staffelstart als Überraschungskandidaten präsentiert. Bei einigen Zuschauern sorgte bereits diese Ankündigung für Unmut.

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Der Grund: Das Reality-Paar hatte in der Vergangenheit mit zahlreichen öffentlichen Kontroversen für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem wurden in sozialen Netzwerken Zweifel an verschiedenen Darstellungen der beiden zu ihrer Beziehung und einer Schwangerschaft geäußert. Dabei handelt es sich um Vorwürfe und Spekulationen, nicht um erwiesene Falschaussagen.

Fans vermissen kritische Fragen

Als Kim Virginia und Nikola am Montag schließlich ins TV-Studio kamen, warteten manche Zuschauer deshalb gespannt darauf, wie Marlene Lufen und Jochen Schropp mit den beiden umgehen würden.

Doch die erhoffte Konfrontation blieb aus.

Die Moderatoren begrüßten das Paar, ohne die früheren Kontroversen ausführlich anzusprechen. In den sozialen Netzwerken machte sich daraufhin Enttäuschung breit.

Einige Zuschauer gingen sogar noch weiter und spekulierten, ob den Moderatoren möglicherweise untersagt worden sei, kritische Fragen zu stellen.

Jetzt reagiert der Sender

Diesen Verdacht will Sat.1 allerdings nicht stehen lassen. Über den offiziellen Instagram-Account von "Promi Big Brother" reagiert der Sender auf die Vorwürfe und stellt klar: "Big Brother lässt sich den Mund nicht verbieten und Marlene und Jochen auch nicht."

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Gleichzeitig verweist Sat.1 darauf, dass sich die Gespräche und Geschichten innerhalb der Sendung erst im Verlauf der Staffel entwickeln würden. Auch die grundsätzliche Entscheidung, Kim Virginia und Nikola teilnehmen zu lassen, verteidigt der Sender.

Alle Bewohner würden dieselbe Möglichkeit bekommen, ihre persönliche Geschichte zu erzählen und sich dem Publikum zu präsentieren. Das gelte ausdrücklich auch für das umstrittene Ehepaar.

Manche Zuschauer wollen abschalten

Die Diskussion hatte bereits vor dem Einzug begonnen. Nach Bekanntgabe der beiden Kandidaten kündigten einzelne Nutzer in den sozialen Netzwerken sogar an, die neue Staffel boykottieren zu wollen.

Auch in der begleitenden "Late Night Show" wurde über das Paar diskutiert. Reality-Kenner Julian F. M. Stoeckel zeigte wenig Begeisterung über die Teilnahme von Kim Virginia.

Moderator Jochen Bendel versuchte daraufhin, die negative Stimmung etwas einzufangen.

Für Kim Virginia und Nikola ist die Teilnahme damit schon jetzt ein Erfolg in einer Hinsicht: Über kaum jemanden wird zum Staffelstart so heftig diskutiert.

Ob die beiden im Container tatsächlich noch mit den Vorwürfen ihrer Vergangenheit konfrontiert werden, bleibt abzuwarten.