i Halle Berry und ihr Ex Olivier Martinez streiten seit Jahren um ihren gemeinsamen Sohn. REUTERS/Mario Anzuoni Sohn misshandelt? Würge-Vorwurf: Halle Berry geht nun vor Gericht Nach den schweren Anschuldigungen ihres Ex-Mannes geht die Oscar-Preisträgerin in die Offensive. Jetzt erhebt sie selbst Vorwürfe. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sorgerechtsstreit zwischen Halle Berry (60) und Olivier Martinez (60) geht in die nächste Runde. Die Hollywood-Schauspielerin hat bei Gericht in Los Angeles beantragt, die ursprüngliche Sorgerechtsregelung für ihren Sohn Maceo (13) wiederherzustellen. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem US-Magazin "People" vorliegen.

Erst vergangene Woche hatte der französische Schauspieler eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex-Frau erwirkt. Martinez behauptet, Berry habe den Buben Ende September angegriffen, sich auf ihn gestürzt, ihn am Hals gepackt und gewürgt. Ein Richter schränkte daraufhin vorläufig Berrys Besuchszeiten ein.

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Ihre Anwältin Marina Beck wies die Vorwürfe entschieden zurück: "Glücklicherweise ist Halle diese Art von unverschämtem Verhalten von Herrn Martinez gewohnt."

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Mit ihrem neuen Antrag will die 60-Jährige zurück zum 50:50-Modell, auf das sich die beiden 2023 nach der Scheidung geeinigt hatten. Außerdem fordert sie, bei Uneinigkeit wieder das letzte Wort bei Entscheidungen über Maceo zu haben, und dass Martinez erneut zur gemeinsamen Elterntherapie muss.

In den Unterlagen erhebt Berry ihrerseits schwere Vorwürfe. Martinez versuche seit Langem, den gemeinsamen Sohn "in vielen Bereichen seines Lebens auf seine Seite und gegen mich" zu ziehen. Nach den Wochen beim Vater sei Maceo oft wütend und streitlustig gewesen. "Maceo brauchte zwei bis drei Tage, um sich wieder zuhause einzugewöhnen, und wenn er zurück zu Olivier ging, begann der Kreislauf von vorne", schreibt die Schauspielerin.

Sie habe auch beobachtet, dass der Bub private Streitigkeiten der Eltern wiederhole und dabei die Position seines Vaters einnehme. Martinez habe ihr zudem gesagt, Maceo sei "alt genug", um eigene Entscheidungen zu treffen. Die Therapie habe das Verhalten ihres Sohnes zuhause verbessert, so Berry. "Leider haben weder die Zeit noch gerichtliche Anordnungen Olivier verbessert oder verändert."

Martinez fordert das Gericht inzwischen auf, Berrys Antrag komplett abzulehnen. Er sieht eine unmittelbare Gefahr für den gemeinsamen Sohn. Für Halle Berry gilt die Unschuldsvermutung.