i Heute-Redakteurin Caro und Matthias (alias @bildung_austria) bei Spiel 1. ATV/Harald Weinkum Schlamm & Schleim "Heute" durfte vorab ins "Forsthaus Rampensau" Bevor die Promis einzogen, durfte "Heute" ins Forsthaus und die Spiele selbst ausprobieren. Fazit: Die haben es in sich. Von Carolin Rothmüller 06.10.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag geht es endlich los: Um 20.15 Uhr startet auf ATV und Joyn die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau". Ich durfte mich für "Heute" schon einen Tag vor dem Einzug der Promi-Paare auf der Kärntner Alm umsehen und einige Spiele selbst testen. Was von außen so einfach aussieht, ist unter Zeitdruck gar nicht so easy.

Auch Privatsphäre gibt es für die Promis kaum. Insgesamt 33 Kameras beobachten die Bewohner rund um die Uhr, nur am WC sind sie ungestört. Dafür gibt es zwei prall gefüllte Lager mit Getränken und Alkohol, Essenswünsche können morgens über eine Tafel abgegeben werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Setbesuch bei "Forsthaus Rampensau" i ?

Ring frei im Schlammbecken

Gleich das erste Spiel hat es in sich. Ein Kandidat steigt mit verbundenen Augen in ein Schlammbecken und muss darin einen roten Ring finden. Das Problem: Im Gatsch liegen jede Menge gelbe Ringe, die sich genau gleich anfühlen.

Der Partner steht draußen und lotst. Er muss auch ansagen, ob tatsächlich der rote erwischt wurde oder doch wieder ein gelber. Ist der richtige Ring gefunden, geht es raus aus dem Becken und der Ring muss auf einen Haken.

Damit ist es aber noch nicht vorbei. Zum Schluss beantwortet das Duo gemeinsam eine Frage, und je nachdem, ob die Antwort stimmt, bekommt der "suchende" Kandidat grünen oder roten Schleim über den Kopf geleert.