i Forsthaus Rampensau Watchparty Monika FELLNER Bei Forsthaus-Premiere in Wien ATV-Star macht Antrag! Doch Sandra sagt nicht "Ja" Romantik mit Dämpfer! "Bauer sucht Frau"-Star Lukas geht vor seiner Sandra auf die Knie. Doch ihre Antwort auf seinen Antrag überrascht. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hat wohl niemand gerechnet! Bei der großen "Forsthaus Rampensau"-Premiere ging Bauer Lukas plötzlich vor seiner Sandra auf die Knie.

Doch statt großer Hochzeitsfreude folgte eine Antwort, die ordentlich überraschte.

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Lukas zückt plötzlich einen Ring

Bei Lukas und Sandra geht es seit Jahren drunter und drüber. Das "Bauer sucht Frau"-Paar trennte sich bereits mehrmals, fand aber immer wieder zueinander. Auch nach dem gemeinsamen "Forsthaus Rampensau"-Abenteuer krachte es – wenig später folgte jedoch das Liebes-Comeback.

Jetzt wollte Lukas offenbar Nägel mit Köpfen machen. Bei der Watchparty zur neuen "Forsthaus"-Staffel in der Wiener Urania ging der Bauer am roten Teppich plötzlich vor seiner Liebsten auf die Knie.

"So wie's ausschaut, hab' ich eine Mausefalle mitgebracht und die hat zugeschnappt", scherzte Lukas – und zog tatsächlich eine Ringschachtel aus seiner Jacke.

Ihre Antwort sorgt für Schockmoment

Doch wer jetzt mit einem romantischen "Ja, ich will!" gerechnet hatte, wurde enttäuscht. "Lukas hat mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte", erklärte Sandra. Dann verriet sie ihre überraschende Antwort: "Irgendwann." Autsch! Ein klares Ja sieht anders aus.