i PA Sports ist auf den Geschmack gekommen. DLTLLY Herausforderung "Danach f*cken wir Laas" – PA will nächsten Rap-Kracher Nach seinem gefeierten Battle gegen Ssynic hat PA Sports offenbar noch lange nicht genug. Jetzt nimmt sich der Rapper den nächsten großen Namen vor. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 16:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Battle nach fast 20 Jahren Pause – und plötzlich ist PA Sports wieder voll im Game.

Gerade erst ging sein großes DLTLLY-Duell gegen Ssynic kostenlos auf YouTube online und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Klick-Hit. Hunderttausende schauten zu, wie sich die beiden Rapper fast eine Stunde lang Punchlines um die Ohren feuerten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jetzt könnte bereits der nächste Kracher bevorstehen.

In einem neuen Video rund um seine Tour spricht PA Sports über seine kommenden Pläne – und lässt dabei einen Satz fallen, der in der Battlerap-Szene sofort für Aufmerksamkeit sorgt: "Und danach f*cken wir Laas."

Damit dürfte ziemlich klar sein, wen PA als Nächstes vor sich haben möchte.

PA meint es wohl ernst

Laas gilt schließlich nicht nur als technisch versierter Rapper und gefragter Songwriter, sondern hat selbst eine lange Vergangenheit im Battlerap. Zuletzt machte er zudem deutlich, wie selbstbewusst er seine eigenen Fähigkeiten einschätzt. Seiner Meinung nach gebe es aktuell keinen Battlerapper, der ihm auf seinem Niveau das Wasser reichen könne.

Eine Ansage, die PA Sports offenbar nicht einfach stehen lassen möchte.

Besonders pikant: Nach seiner Performance gegen Ssynic kann man die Herausforderung nicht mehr einfach als Promo-Gerede abtun. PA hatte beinahe zwei Jahrzehnte kein dokumentiertes Acapella-Battle bestritten und stellte sich bei seinem Comeback direkt einem der bekanntesten Namen der Szene.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Sogar Ssynic räumte anschließend ein, dass PA ihm ordentlich zugesetzt hatte. Seinem Gegner soll er persönlich einen knappen Sieg zugesprochen haben.

Jetzt könnte also Laas dran sein.

Ganz fix ist das Duell allerdings noch nicht. Einen bestätigten Termin oder eine offizielle Ankündigung von DLTLLY gibt es bislang nicht. PA deutete lediglich einen möglichen Zeitraum an – die Herausforderung steht damit erst einmal im Raum.

Sollten beide tatsächlich aufeinandertreffen, hätte die Szene allerdings direkt ihren nächsten großen Fight.

Denn diesmal wäre die Ausgangslage eine andere: Gegen Ssynic traf PA Sports auf einen klassischen Battlerap-Veteranen. Mit Laas würde ihm nun ein Gegner gegenüberstehen, der wie PA seit Jahren zwischen Deutschrap-Mainstream, Songwriting und Battle-Wurzeln unterwegs ist.

Nach Ssynic gegen PA könnte damit bereits das nächste Duell entstehen, bei dem plötzlich wieder weit mehr als nur die klassische Battlerap-Bubble zuschaut.