Auto völlig demoliert! Unfall-Schock bei Sarah Engels

So sollte der Tag für Sarah Engels (33) wohl nicht beginnen. Auf Instagram meldet sich die Sängerin mit einem Foto, das ihre Fans zunächst erschrecken dürfte: Das Auto ist vorne stark beschädigt.
"Wie der Tag nicht starten sollte", schreibt Engels zu der Aufnahme. Darauf ist zu sehen, dass der Stoßfänger teilweise abgerissen ist, Verkleidungsteile fehlen und auch das rechte Vorderrad deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Doch so dramatisch, wie das Bild aussieht, war der Unfall offenbar nicht. "Es sieht schlimmer aus als gedacht", beruhigt Engels ihre Community.
Der Grund für den heftigen Schaden: Beim Ausparken wurde offenbar eine Laterne übersehen. "Hauptsache alle sind gesund", schreibt die 33-Jährige erleichtert und verlinkt dabei ihren Ehemann Julian Engels (33). Wer von den beiden am Steuer saß, verrät sie allerdings nicht.