i Sarah Engels IMAGO / Oliver Langel; Instagram "Sieht schlimm aus" Auto völlig demoliert! Unfall-Schock bei Sarah Engels Schockmoment für Sarah Engels: Nach einem Autounfall zeigt die Sängerin ihr völlig demoliertes Auto. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So sollte der Tag für Sarah Engels (33) wohl nicht beginnen. Auf Instagram meldet sich die Sängerin mit einem Foto, das ihre Fans zunächst erschrecken dürfte: Das Auto ist vorne stark beschädigt.

"Wie der Tag nicht starten sollte", schreibt Engels zu der Aufnahme. Darauf ist zu sehen, dass der Stoßfänger teilweise abgerissen ist, Verkleidungsteile fehlen und auch das rechte Vorderrad deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

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Laterne beim Ausparken übersehen

Doch so dramatisch, wie das Bild aussieht, war der Unfall offenbar nicht. "Es sieht schlimmer aus als gedacht", beruhigt Engels ihre Community.

Der Grund für den heftigen Schaden: Beim Ausparken wurde offenbar eine Laterne übersehen. "Hauptsache alle sind gesund", schreibt die 33-Jährige erleichtert und verlinkt dabei ihren Ehemann Julian Engels (33). Wer von den beiden am Steuer saß, verrät sie allerdings nicht.