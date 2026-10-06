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Naoki Bandō ist tot.
Naoki Bandō ist tot.
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Wir kennen seine Stimme

Große Trauer bei Fans: "Pokémon"-Sprecher ist tot

Trauer in der Anime-Welt: Der japanische Synchronsprecher Naoki Bando ist tot. Fans kannten seine Stimme aus Serien.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
06.10.2026, 14:06
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Der japanische Synchronsprecher Naoki Bando ist am 28. September im Alter von 69 Jahren verstorben. Das gab seine Agentur Production Ace bekannt.

Bando befand sich demnach zum Zeitpunkt seines Todes wegen einer Erkrankung in Behandlung. Weitere Details wurden nicht veröffentlicht. Die Trauerfeier soll ausschließlich im engsten Familienkreis stattfinden.

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Stimme aus zahlreichen Anime-Hits

Bando war ein klassischer Nebendarsteller der Anime-Welt – seine Stimme tauchte über Jahrzehnte in zahlreichen bekannten Serien auf.

Bei "Pokémon" sprach er unter anderem Tenma sowie Oiseau in "Pokémon XY". Letzterer tritt beim großen Himmelsstaffelrennen auf, an dem auch Ash und seine Freunde teilnehmen.

Auch Fans von "Crayon Shin-chan" dürften seine Stimme kennen. Dort sprach Bando unter anderem Junichi Ishizaka sowie im Laufe der Jahre zahlreiche kleinere Charaktere.

Eine seiner bekanntesten Rollen hatte er allerdings in "Yo-kai Watch": Dort lieh er gleich mehreren Figuren seine Stimme, darunter Jinmenken und Robonyan F.

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Weitere Rollen hatte Bando unter anderem in "Naruto", "Detektiv Conan", "Mobile Suit Gundam AGE" und "Space Brothers".

Seine Agentur bedankt sich zum Abschied für die Unterstützung, die Bando während seines Lebens erfahren habe.

red,06.10.2026, 14:06
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