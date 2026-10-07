Amira Aly: Große Zweifel in 2. Schwangerschaft

Amira Aly (34) gibt überraschend private Einblicke in ihr Seelenleben. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Amira + 1" spricht die Moderatorin mit Gast Georgina Stumpf über Schwangerschaften und darüber, wie unterschiedlich Frauen diese Zeit erleben können.
Dabei enthüllt die Ex-Frau von Oliver Pocher, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft keineswegs nur Freude empfand. Obwohl sie damals verheiratet war, kamen ihr zeitweise Zweifel, ob sie der Situation überhaupt gewachsen sei.
"Ich kann das ja gar nicht oder ich will das jetzt gar nicht", erinnert sie sich an ihre damaligen Gedanken. Die bald dreifache Mutter kann ihre einstigen Sorgen heute kaum noch nachvollziehen.
Wenn sie ihren Sohn heute anschaut, sind die Zweifel von damals wie weggeblasen. "Oh mein Gott, wie konnte ich nur eine Sekunde denken, dass ich das nicht schaffe oder dich nicht lieben kann?", beschreibt Amira ihre veränderten Gefühle.
Für die 34-Jährige steht inzwischen das nächste große Familienkapitel bevor: Sie erwartet in wenigen Wochen Baby Nummer drei mit ihrem neuen Partner Christian Düren. Zum Glück kann sie auf ihre damaligen Sorgen nun mit einem ganz anderen Gefühl zurückblicken.