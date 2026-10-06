i Roland hat eine klare Meinung zu Ian Jules. Ian Jules Mittelfinger und Beleidigung "Größter Penner" – Käse-Roland stößt Reporter weg Trash-Moderator Ian Jules will "Crazy Cheese"-Roland Ludomirska bei einem Event mit einem frechen Insolvenz-Sager konfrontieren. Kam nicht gut an. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass Roland Ludomirska bei diesem Interview-Versuch nicht unbedingt begeistert sein würde, dürfte Ian Jules wohl geahnt haben.

Der Trash-Moderator und Reporter der "Bunten" will den "Villa der Versuchung"-Star bei einem Event abpassen. Eine klassische Interviewfrage hat er allerdings nicht im Gepäck. Stattdessen startet Jules direkt mit einer Provokation.

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"Was reimt sich auf Insolvenz?", fragt er den ehemaligen "Crazy Cheese"-Boss. Die Antwort liefert er gleich selbst: "Mit 'Crazy Cheese' Best Friends."

Wie gelungen dieser Wortwitz ist, darf jeder selbst entscheiden. Bei Roland sorgt er jedenfalls für keinerlei Lacher. Im Gegenteil.

Der Wiener hat offenbar überhaupt keine Lust auf das Gespräch und stößt Jules direkt von sich weg. Anschließend wendet er sich zur Kamera und schimpft: "Das ist der größte Penner aller Zeiten."

Mittelfinger in Richtung Ian

Damit könnte die Begegnung eigentlich beendet sein. Doch Jules legt nach.

Während Roland bereits weitergeht, ruft ihm der Reporter hinterher: "Ich hab einen neuen Käse. Den Insolvenz-Käse. Schmeckt nach Nichts."

Jetzt reicht es Roland endgültig.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

Er dreht sich noch einmal um – und zeigt Jules demonstrativ den Mittelfinger. Damit dürfte auch die Frage geklärt sein, ob sich aus den beiden nach dem ungewöhnlichen Interview-Versuch noch "Best Friends" entwickeln.

Eher nicht.

Schon im Trash TV zum Thema geworden

Für Roland ist die Insolvenz rund um sein ehemaliges Luxus-Käse-Geschäft ohnehin längst zur Angriffsfläche geworden. Erst beim Wiedersehen der "Villa der Versuchung" hatte ihn Satansbratan Erik damit provoziert.

Der behauptete, selbst Käse aus der Versteigerung gekauft zu haben, und feuerte Roland entgegen: "Du nennst mich Schnorrer? Ich zahl deine Schulden ab, du Vollpfosten."

Jetzt wird Roland also auch außerhalb der Reality-Show mit seinem gescheiterten Käse-Business konfrontiert.

Ian Jules bekommt darauf zumindest eine ziemlich eindeutige Antwort: einen Schubser, eine Beleidigung und zum Abschied noch den Mittelfinger.

Freunde werden die beiden wohl tatsächlich keine mehr.