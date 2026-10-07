i ? "Es fühlt sich so eklig an" Schlager-Star Vanessa Mai wurde ausgeraubt Vanessa Mai wurde auf ihrer Tour bestohlen. Diebe räumten ihr Auto aus und nahmen neben Pässen und Kreditkarten auch persönliche Erinnerungen mit. Von André Wilding 07.10.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in ihrer laufenden Tour muss Vanessa Mai einen bitteren Verlust verkraften. Unbekannte räumten das Auto der 34-jährigen Sängerin aus und nahmen zahlreiche Wertgegenstände mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Von dem Vorfall berichtet Mai in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Schön laut", den sie gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert macht. "Es fühlt sich so eklig an", beschreibt die Sängerin ihre Reaktion.

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Pässe, Kreditkarten und Schmuck weg

Die Täter nahmen zahlreiche Gegenstände aus dem Wagen mit. Gestohlen wurden laut Mai unter anderem Kreditkarten, Taschen, Jacken und Reisepässe.

Auch Koffer, Schuhe, Schmuck und ihre Make-up-Tasche verschwanden. Selbst ihre In-Ear-Kopfhörer, die sie für ihre Auftritte benötigt, wurden gestohlen.

Besonders hart trifft Mai allerdings der Verlust persönlicher Erinnerungsstücke. In ihrem Geldbeutel befanden sich Fotos und Glücksklee. Als ihr klar wurde, dass auch diese Dinge weg waren, kamen ihr nach eigenen Angaben die Tränen.

Auch Antibabypille gestohlen

Unter den gestohlenen Sachen befand sich offenbar auch Mais Antibabypille. Mitten auf Tour sorgt das für ein zusätzliches Problem. "Ich habe jetzt auch keinen Bock, keine Pille zu nehmen, und dann ist der ganze Hormonhaushalt durcheinander."

Normalerweise lässt die Sängerin ihre Wertsachen über Nacht nicht im Auto. An diesem Abend machte sie jedoch eine Ausnahme. Sie sei müde gewesen und habe am nächsten Morgen schnell weiterfahren wollen.

Vanessa Mai in der "Giovanni Zarrella Show" i ?

Im Nachhinein ärgert sie sich über diese Entscheidung. "Jetzt denke ich einfach so, wie dumm, dumm, wie dumm, dumm, dumm, einfach nur diese Sachen da drin zu lassen."

"Zum Glück ist uns nichts passiert"

Trotz des Schadens und der verlorenen Erinnerungsstücke überwiegt bei Mai auch die Erleichterung darüber, dass niemand verletzt wurde. Für die Sängerin steht deshalb am Ende fest: "Zum Glück ist uns nichts passiert."

Die Bilder des Tages i ?

Während sich Kreditkarten, Pässe und andere Gegenstände ersetzen lassen, sind die gestohlenen persönlichen Erinnerungsstücke für Mai nicht einfach wiederzubeschaffen.