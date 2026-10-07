i Katerina Jacob spricht ganz offen über ihr Lebensende. APA-Images / Action Press / Hein Hartmann Gemeinsam mit Ehemann Katerina Jacob für humanes Sterben angemeldet Die Schauspielerin spricht offen über ihr Lebensende und hat für ihren Ehemann einen ganz besonderen Wunsch. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Thema, über das viele lieber schweigen: Katerina Jacob (68) hat mit ihrem Ehemann Jochen Neumann (82) Vorsorge für das eigene Lebensende getroffen. "Mein Mann und ich haben uns zum humanen Sterben angemeldet", verrät die "Bulle von Tölz"-Darstellerin im Interview mit "Bunte".

Entschieden ist damit aber noch nichts. "Und wenn es so weit ist, müssen wir eben entscheiden. Wir sprechen viel darüber", so die Münchnerin.

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Katerina Jacob und Jochen Neumann sind seit 30 Jahren ein Paar. APA-Images / Action Press / Barbara Insinger

Seit 30 Jahren sind die beiden ein Paar, seit 2011 verheiratet. Ihr Mann ist 15 Jahre älter als sie. Und auch Jacob selbst weiß, wie schnell sich alles ändern kann: Anfang 2022 ertastete sie beim Duschen Knoten in ihrer Brust, die Diagnose lautete Brustkrebs. Nach Operation, Chemotherapie und Bestrahlung gilt sie inzwischen als geheilt.

Humanes Sterben (auch "Sterben in Würde") bezeichnet das Konzept und den Anspruch, das Lebensende so zu gestalten, dass die Würde, Selbstbestimmung und Schmerzfreiheit des sterbenden Menschen im Mittelpunkt stehen. Es wendet sich gegen eine rein technisierte Medizin, die das Leben um jeden Preis verlängert, und gegen eine Tabuisierung des Todes.

"Er sieht noch sehr gut aus"

Bei all den ernsten Gedanken ist der 68-Jährigen vor allem eines wichtig: dass es ihrem Mann gut geht. Sollte sie zuerst gehen, hat sie für ihn einen klaren Wunsch.

"Ich hoffe, wenn ich vor ihm sterbe, er ist ja noch rüstig und sieht noch sehr gut aus in meinen Augen, dass er noch mal eine Partnerin findet."