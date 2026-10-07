i Die "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten 2025 ATV/JOYN/Moni Fellner 25 Jahre Altersunterschied Geheime ATV-Liebe aufgeflogen – jetzt folgt Hochzeit Im "Forsthaus Rampensau" funkte es heimlich zwischen Elizabeth Pertschi und Herbert Wallner. Jetzt macht das Paar den nächsten großen Schritt. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich zogen Elizabeth Pertschi und Herbert Wallner nicht gemeinsam ins "Forsthaus Rampensau". Verlassen haben sie die ATV-Show aber offenbar mit ganz besonderen Gefühlen füreinander.

Während der Dreharbeiten im vergangenen Jahr kamen sich die beiden näher. Besonders pikant: Wallner war ursprünglich gemeinsam mit Model Carmen Kreuzer ins Forsthaus eingezogen. Doch schon bald hatte offenbar eine andere Frau seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Heimliche Treffen im Forsthaus

Pertschi, die bereits aus "Bauer sucht Frau" und "Immo Queens" bekannt ist, und Wallner wollten ihre Annäherung zunächst vor den anderen Kandidaten geheim halten. Wie die Steirerin laut "Kleine Zeitung" erzählt, verständigten sie sich während der Dreharbeiten möglichst unauffällig. Wallner soll ihr schließlich heimlich verraten haben, wann und wo sie sich abseits der Show treffen könnten.

Nach den Dreharbeiten war das Abenteuer nicht vorbei – im Gegenteil. Die beiden trafen sich immer wieder und verbrachten sogar Zeit außerhalb Österreichs, um möglichst wenig Aufmerksamkeit auf ihre frische Romanze zu lenken.

Auch der Altersunterschied von 25 Jahren spielt für das Paar offenbar keine Rolle. Wallner bezeichnet seine Freundin als "echte Kämpferin", sie nennt ihn liebevoll einen "wilden Teufel".

Er stand ihr in schwerer Zeit bei

Wie ernst es zwischen den beiden ist, zeigte sich vor allem in einer schwierigen Phase in Pertschis Leben. Wegen ihres Visums musste sie zeitweise in Serbien bleiben – Wallner soll sie dort immer wieder besucht haben.

Als im Juli ihr Vater starb, war ihr Partner ebenfalls für sie da. Er habe für sie gekocht, ihr zugehört und sie unterstützt. Auch nach einer notwendigen Operation am Ellbogen wich er nicht von ihrer Seite.

Jetzt wird sogar geheiratet

Inzwischen blicken Pertschi und Wallner gemeinsam in die Zukunft. Laut "Kleine Zeitung" gibt es bereits konkrete Hochzeitspläne. Außerdem wollen die beiden gemeinsam durch die USA reisen. Für Pertschi ist klar, dass aus dem heimlichen Forsthaus-Flirt längst die große Liebe geworden ist: "Mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen."