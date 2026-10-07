i Olympiasieger Tom Daley wird zur Dragqueen. Instagram "Kann nicht glauben" Krasse Verwandlung! Olympia-Star wird zur Dragqueen Olympiasieger Tom Daley zeigt sich plötzlich völlig verwandelt. Nach einem Drag-Makeover erkennt sich selbst der ehemalige Wasserspringer kaum wieder. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 12:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange blonde Locken, glamouröses Make-up und ein komplett neuer Look: Tom Daley (32) hat sich von "RuPaul’s Drag Race"-Star Plastique Tiara in eine Dragqueen verwandeln lassen.

Die Verwandlung hielt Plastique Tiara für ihren YouTube-Kanal fest. Erst ganz am Ende durfte Daley das komplette Ergebnis im Spiegel betrachten – und staunte nicht schlecht. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das bin", schrieb der Brite später auf Instagram.

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Dabei kennt man den 32-Jährigen eigentlich ganz anders. Daley gehörte jahrelang zu den erfolgreichsten Wasserspringern der Welt. Bereits mit 14 Jahren nahm er erstmals an Olympischen Spielen teil, mit nur 15 wurde er Weltmeister vom Zehn-Meter-Turm.

Ehemann traut seinen Augen kaum

Insgesamt holte Daley bei fünf Olympischen Spielen fünf Medaillen. 2021 gewann er in Tokio sogar Gold im Synchronspringen. Nach seiner Silbermedaille bei Olympia 2024 in Paris beendete er schließlich seine Karriere.

Doch besonders gespannt war Daley auf die Reaktion seines Ehemanns Dustin Lance Black (52). Per Videoanruf präsentierte er ihm seinen neuen Look – und der Drehbuchautor konnte seinen Augen offenbar kaum trauen.

"Oh mein Gott, jetzt bin ich hetero", scherzte Black. Anschließend schwärmte er von seinem Mann: "Du bist verdammt schön." Er habe zwar immer gewusst, dass Daley "eine wunderschöne Frau abgeben würde", doch das Ergebnis sei "außergewöhnlich".

Daley selbst wusste auch sofort, wo er sein neues Styling präsentieren könnte: "So werde ich die Kinder von der Schule abholen", scherzte er.

Seit 2017 verheiratet

Daley und Black sind seit 2017 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Robert Ray (8) und Phoenix Rose (3). Die Familie lebt mittlerweile in Los Angeles.

Seit seinem Karriereende widmet sich der Olympia-Star verschiedenen Projekten und ist unter anderem für seine große Leidenschaft fürs Stricken und Häkeln bekannt. Mit seinem Drag-Makeover zeigt sich Daley nun von einer Seite, die seine Fans so wohl noch nie gesehen haben.