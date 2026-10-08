i Yoshihiro Togashi meldet sich. HxH Source Fans in Sorge Gesundheitsprobleme: Manga-Legende zieht Konsequenzen Seine Fans warten seit Jahren auf neue Kapitel. Jetzt macht Manga-Legende Yoshihiro Togashi deutlich, dass seine Gesundheit Vorrang hat. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er gehört zu den bekanntesten Manga-Zeichnern Japans. Doch Yoshihiro Togashi (60) kämpft seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Besonders seine chronischen Rückenbeschwerden erschweren dem Schöpfer von "Hunter × Hunter" immer wieder die Arbeit.

Nun hat der Mangaka eine weitreichende Entscheidung getroffen: Künftig will er keine zusätzlichen Aufträge mehr annehmen, bei denen feste Abgabetermine eingehalten werden müssen.

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Wie japanische Medien berichten, begründete Togashi diesen Schritt mit seiner körperlichen und psychischen Verfassung. Die Arbeit unter Zeitdruck sei für ihn zunehmend belastend geworden.

Fans warten seit Jahren

Für seine Anhänger kommt die Entscheidung nicht völlig überraschend. "Hunter × Hunter" musste wegen Togashis gesundheitlicher Probleme bereits mehrfach pausieren. Zwischen neuen Kapiteln liegen teilweise Monate oder sogar Jahre.

Dabei zählt die Geschichte rund um Gon Freecss und seine Freunde zu den erfolgreichsten Manga-Reihen überhaupt. Seit dem Start 1998 wurden weltweit mehr als 80 Millionen Exemplare verkauft.

Togashi hatte in der Vergangenheit bereits öffentlich erklärt, dass seine Rückenprobleme zeitweise selbst alltägliche Tätigkeiten erheblich erschwerten.

Konzentration auf seinen Manga

Mit dem Rückzug von zusätzlichen Aufträgen will sich der Zeichner künftig stärker auf sein Lebenswerk konzentrieren. An "Hunter × Hunter" möchte er weiterhin arbeiten – allerdings in einem Tempo, das seine Gesundheit zulässt.

Einen konkreten Termin für die nächsten Kapitel gibt es derzeit nicht.

Unter Fans sorgt die Entscheidung für gemischte Gefühle. Während viele auf eine baldige Fortsetzung hoffen, überwiegt in den Reaktionen vor allem der Wunsch, dass Togashi seine Gesundheit nicht für die Arbeit aufs Spiel setzt.