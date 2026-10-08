i Ycare will zum ESC. IMAGO/ABACAPRESS Millionen feiern ihn Song ist schon fertig – ER will für Frankreich zum ESC Frankreich könnte beim ESC auf einen bekannten Sänger und Songwriter setzen. Ycare hat sich öffentlich als möglicher Kandidat ins Spiel gebracht. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 15:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während zahlreiche Länder noch nach ihrem perfekten Beitrag für den Eurovision Song Contest 2027 suchen, hat ein französischer Musiker offenbar bereits seine Hausaufgaben gemacht. Sänger und Songwriter Ycare (43) möchte Frankreich im kommenden Mai in Burgas vertreten – und hat dafür schon einen eigenen Song vorbereitet.

Das verriet der Musiker am 5. Oktober in der Radiosendung "Décibels" beim französischen Sender ICI. Dabei machte er deutlich, dass es sich nicht nur um eine spontane Idee handelt.

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Mit Gitarre und Friedensbotschaft

"Ich möchte meinem Land Danke sagen und ihm zeigen, dass ich es liebe", erklärte Ycare. Dafür habe er ein Lied geschrieben, das zur Hälfte auf Französisch und zur Hälfte auf Englisch gesungen werden soll. Schließlich wolle er, dass auch der Rest Europas seine Botschaft versteht.

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Auf eine gigantische Bühnenshow scheint der Musiker dabei verzichten zu wollen. Seine Vorstellung: mit einer Gitarre auf die ESC-Bühne gehen und eine Friedensbotschaft vermitteln.

In einer Welt, in der derzeit so viel Lärm herrsche, wolle er mit seiner Musik für ein wenig Ruhe sorgen.

Er schrieb bereits für Céline Dion

Ein Unbekannter ist Ycare in Frankreich keineswegs. Der französisch-libanesische Sänger wurde 2008 durch die Castingshow "Nouvelle Star" bekannt und machte sich anschließend als Musiker und Songwriter einen Namen.

Besonders bemerkenswert: Er arbeitete bereits mit Musikgrößen wie Pascal Obispo und Céline Dion zusammen. Für deren neues Album schrieb er am Song "Bonjour, pardon, merci" mit.

Erst Anfang Oktober veröffentlichte Ycare außerdem ein Album mit Neuinterpretationen von Liedern des legendären Jacques Brel.

Ob er nun tatsächlich beim Eurovision Song Contest auftreten darf, ist allerdings noch völlig offen. Der Sänger erklärte im Radio, dass er bisher noch mit niemandem aus dem französischen ESC-Team über seine Pläne gesprochen habe. Er hoffe aber, dass ihn die Verantwortlichen zu einem Gespräch einladen.

Frankreich hat seinen Act für 2027 noch nicht offiziell bekannt gegeben. Der letzte französische ESC-Sieg liegt mittlerweile fast 50 Jahre zurück: 1977 gewann Marie Myriam mit "L'Oiseau et l'Enfant".

Vielleicht könnte ausgerechnet Ycare mit seiner Gitarre dafür sorgen, dass diese lange Durststrecke endlich endet.