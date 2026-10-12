i Sacha Baron Cohen wird in Quentin Tarantinos erstem Theaterstück "The Popinjay Cavalier" ab März 2027 am Londoner Westend die Hauptrolle spielen. IMAGO/UPI Photo Ab März 2027 in London "Borat"-Star spielt in erstem Tarantino-Theaterstück "The Popinjay Cavalier" soll eine "abenteuerliche Komödie" werden, kündigte Regisseur Quentin Tarantino an. Sacha Baron Cohen spielt die Hauptrolle. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es verspricht ein Theaterabend der anderen Art zu werden, der mit sehr viel Spannung erwartet wird: Mit "The Popinjay Cavalier", auf Deutsch als "Der eitle Kavalier", will Kult-Regisseur Quentin Tarantino etwas völlig Neues ausprobieren.

Mit Filmen wie "Pulp Fiction" oder "Inglorious Basterds" hat er längst Hollywood-Geschichte geschrieben. Nun will der 63-Jährige das Theater mit einer "abenteuerlichen Komödie" erobern. Für die Hauptrolle konnte er "Borat"-Star Sacha Baron Cohen gewinnen.

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"Verlieren unsere West-End-Jungfräulichkeit miteinander"

"Quentin rief mich an und ich sagte Ja, bevor er sein erstes 'Motherfucker' aussprechen konnte", so berichtet der britische Schauspieler und Comedian. "Wenn dich der beste Regisseur der Welt anruft, stellst du keine Fragen."

Gespielt wird ab März 2027 in London. Für Cohen und Tarantino ist es die erste gemeinsame Bühnenerfahrung in der englischen Hauptstadt. "Ich bin überglücklich, dass wir unsere West-End-Jungfräulichkeit zusammen verlieren", lacht Cohen.

"The Popinjay Cavalier" soll eine turbulente Mantel-und-Degen-Komödie voller Intrigen, Verwechslungen, Täuschungen und Verkleidungen werden. Die Handlung spielt im Europa der 1830er-Jahre und ist von klassischen Abenteuerfilmen und historischen Bühnenepen inspiriert. Die weiteren Schauspieler werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.