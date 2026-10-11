i Ursula Strauss in der neuen Netflixserie "Die Falle". © 2025 Netflix, Inc. Streaming-Tipp Mord, Angst und Rache! Ursula Strauss im Netflix-Hit Ein Mord, zehn Jahre Isolation und ein gefährlicher Plan! In der neuen Netflix-Serie "Die Falle" spielt auch Österreich-Star Ursula Strauss mit. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Leben zwischen vier Wänden – und das seit fast zehn Jahren! Für die erfolgreiche Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) ist das bittere Realität. Seit sie den Mord an ihrer Schwester Anna mitansehen musste, hat sie ihr Haus nicht mehr verlassen. Doch plötzlich stellt eine Entdeckung ihr Leben völlig auf den Kopf.

Sie selbst wird zum Köder

Als Lisa im Fernsehen einen Mann entdeckt, glaubt sie, den Mörder ihrer Schwester wiederzuerkennen. Statt weiter in Angst zu leben, fasst sie einen riskanten Entschluss: Sie will den mutmaßlichen Täter in eine Falle locken!

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Das Gefährliche daran? Lisa macht sich selbst zum Köder. Ob ihr Plan aufgeht oder sie sich damit in Lebensgefahr bringt, bleibt abzuwarten.

Mit dabei ist auch Österreichs Schauspielstar Ursula Strauss, die das Ensemble des Psychothrillers verstärkt.

"Die Falle" ist ab 13. Oktober auf Netflix zu sehen.