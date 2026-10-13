i Bud Spencer und Terence Hill (bürgerlich Carlo Pedersoli und Mario Girotti) waren ein weltberühmtes italienisches Schauspieler-Duo, das ab den 1970er-Jahren vor allem durch humorvolle Spaghetti-Western und Action-Komödien mit handfesten, aber augenzwinkernden Prügeleien Kultstatus erlangte (Bild: imago stock&people) Nach 5 Jahren Bud Spencer Museum schließt noch vor Weihnachten Seit 2021 zeigt das Berliner Museum Kostüme und Requisiten aus den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill. Nun steht das vorläufige Aus bevor. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans des legendären Filmduos Bud Spencer und Terrence Hill bleibt nicht mehr viel Zeit. Das "Bud Spencer Museum" in Berlin ist nur noch bis 23. Dezember für Besucher geöffnet. Bis zum 31. Dezember soll der Betrieb vollständig eingestellt werden, teilten die Betreiber mit.

Ob die Ausstellung damit endgültig verschwindet, steht noch nicht fest. Möglich sei auch eine Fortsetzung an einem anderen Standort. Konkrete Pläne dafür gibt es bislang allerdings nicht.

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Bauarbeiten sorgten für Einbußen

Als einen Grund für die Schließung nennen die Verantwortlichen langwierige Bauarbeiten direkt vor dem Museum. Dadurch seien sowohl die Besucherzahlen als auch die Einnahmen deutlich zurückgegangen.

Zu den auffälligsten Exponaten gehört eine lebensgroße Statue des italienischen Schauspielers. Facebook / Bud Spencer Museum

Die Arbeiten wurden nach mehr als einem Jahr zwar im Sommer beendet, die erhoffte wirtschaftliche Erholung blieb laut Betreiber jedoch aus. Zusätzlich hätten behördliche Auflagen das Museum belastet.

Auch Unterstützung aus der Kulturförderung habe gefehlt. Eine Stellungnahme der zuständigen Behörde lag zunächst nicht vor.

Mehr als 250.000 Besucher

Eröffnet wurde das Bud Spencer Museum im Juni 2021. Bereits ein Jahr später starteten die Betreiber eine Crowdfunding-Aktion, um die laufenden Kosten decken zu können.

In der Ausstellung sind Originalkostüme und Requisiten aus Filmen mit Bud Spencer und Terence Hill zu sehen. Zu den auffälligsten Exponaten gehört eine lebensgroße Statue des italienischen Schauspielers.

Nach Angaben der Betreiber besuchten allein in den ersten zweieinhalb Jahren mehr als 250.000 Menschen das Museum. Nun ist spätestens am 23. Dezember vorerst Schluss.

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Ob Bud Spencer und Terence Hill später an einem neuen Ort wieder ein museales Zuhause bekommen, bleibt offen.