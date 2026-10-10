i Silvester-Schlagerboom 2026 IMAGO/Bildagentur Monn Gästeliste für "Schlagerboom" TV-Knaller! Silbereisen kündigt besonderen Gast an Großes Wiedersehen auf der Schlagerbühne! Florian Silbereisen feiert zehn Jahre "Schlagerbooom" – und ausgerechnet seine Ex Helene Fischer ist dabei. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 17. Oktober lässt es Florian Silbereisen (44) wieder ordentlich krachen. Der Moderator feiert mit seiner ARD-Show "Schlagerbooom" das zehnjährige Jubiläum. Dafür hat er sich zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Doch ein Name auf der Gästeliste sorgt für besonders viel Aufsehen: Helene Fischer (42)!

Die Schlagersängerin wird bei der großen Jubiläumsshow in Dortmund auf der Bühne stehen. Damit kommt es erneut zu einem Wiedersehen mit ihrem Ex-Partner.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Wiedersehen mit der großen Liebe

Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als das Traumpaar der Schlagerwelt. 2018 gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. Trotz Liebes-Aus verstehen sich die Stars bis heute bestens und standen bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne.

Erst im Jänner 2026 war Fischer bei Silbereisens "Schlagerchampions" zu Gast. Nun folgt der nächste gemeinsame TV-Auftritt – und das vor einem Millionenpublikum.

Diese Stars sind ebenfalls dabei

Doch Helene Fischer ist längst nicht der einzige Superstar, der Silbereisen zum Jubiläum gratuliert. Auch Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale und Dieter Bohlen haben sich angekündigt.

Außerdem sollen Maite Kelly, DJ Ötzi, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Blümchen, Santiano und Unheilig für Stimmung sorgen. Für die Lacher zwischendurch ist Comedian Cindy aus Marzahn zuständig.

Unter dem Motto "10 Jahre Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!" wird am 17. Oktober ab 20.15 Uhr live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Mehr als 20.000 Schlagerfans sollen vor Ort mitfeiern. Fans können die Show im ORF verfolgen.