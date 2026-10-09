i Maite Kelly spricht offen. IMAGO/pictureteam Was läuft da? "Vielleicht Frau" – Maite überrascht mit Liebesbeichte Schlagerstar Maite Kelly spricht ungewöhnlich offen über ihr Liebesleben. Die 46-Jährige schließt nicht aus, sich in eine Frau zu verlieben. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Maite Kelly (46) sorgt mit einem überraschenden Liebesgeständnis für Gesprächsstoff! Gemeinsam mit Kerstin Ott (44) hat die Sängerin den Song "Ich weiß, was du brauchst" veröffentlicht. Darin geht es um zwei Freundinnen, die plötzlich Gefühle füreinander entwickeln.

Doch könnte sich Maite selbst vorstellen, eine Frau zu lieben? Genau diese Frage stellte ihr die deutsche "Bild". Und die Antwort fällt überraschend offen aus.

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"Bis jetzt waren es zufällig alles Männer"

"Ich weiß es nicht. Das ist das Schöne am Leben. Es steckt voller Überraschungen", erklärt Kelly im Interview.

Die Sängerin macht deutlich, dass für sie nicht unbedingt das Geschlecht eines Menschen entscheidend ist. "Ich habe mich immer in Menschen verliebt. Bis jetzt waren es zufällig alles Männer."

Auch für die Zukunft möchte sie nichts ausschließen. "Es kann aber sein, dass ich mich morgen in einen Menschen verliebe, der einen weiblichen Körper hat."

Eine entsprechende Erfahrung habe Kelly bislang allerdings noch nicht gemacht. Derzeit ist die dreifache Mutter mit einem Mann liiert, den sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält.

Kerstin Ott hat dazu eine Meinung

Ihre Duettpartnerin Kerstin Ott kann sich eine Frau an Maites Seite durchaus vorstellen. Allerdings hat sie dabei offenbar einen bestimmten Typ im Kopf.

"Also, ich könnte mir bei dir keine weibliche Frau an deiner Seite vorstellen, nur eine männliche Frau", scherzt Ott gegenüber der "Bild".

Maite Kelly - ihr Leben in Bildern i ?

Dass die beiden Sängerinnen auch auf der Bühne und vor der Kamera gut harmonieren, zeigt ihr gemeinsames Musikvideo.

Darin spielen sie zwei Frauen, deren Freundschaft plötzlich eine romantische Wendung nimmt. Für Maite ist die ungewohnte Rolle offenbar kein Problem.

Liebe kennt für Maite keine Grenzen

Die Geschichte des Songs hat einen sehr persönlichen Hintergrund: Auch Kerstin Otts Ehefrau Karolina war früher mit einem Mann zusammen, bevor sie sich in die Schlagersängerin verliebte.

Für Maite Kelly ist genau das der spannende Gedanke hinter ihrem gemeinsamen Lied: Gefühle lassen sich nicht immer planen.