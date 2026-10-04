i Volksmusik-Star Stefanie Hertel ("Über jedes Bacherl") will jetzt auch als Comedienne durchstarten. Bild: imago stock&people Nachfolge für Mary Roos "Nutten, Koks und Edelweiß": Stefanie Hertel überrascht Schlagerstar Stefanie Hertel wagt sich auf neues Terrain und geht ab 2027 die Bühnenrolle von Mary Roos im Comedyprogramm mit Wolfgang Trepper. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Jahre lang standen Mary Roos und Kabarettist Wolfgang Trepper gemeinsam mit ihrem Comedyprogramm auf der Bühne.

Nun zieht sich Schlagerlegende ("Arizona Man", "Aufrecht geh'n") aus dem Showgeschäft zurück – und Stefanie Hertel übernimmt ihre Rolle in der Revue "Nutten, Koks und Edelweiß".

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Roos war mehr als zehn Jahre Teil des erfolgreichen Bühnenprogramms "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" – der Titel geht auf einen scherzhaften Sager von Heino zurück, als er zu seinen Backstage-Wünschen befragt wurde –, in dem sie mit Trepper über die Schlagerbranche witzelte.

Das neue Programm legt den Fokus nun stärker auf Volksmusik. Daher wurde der Titel auch leicht adaptiert. Außerdem erhält Hertel Unterstützung von ihrer Band, ihrer Tochter Johanna und ihrem Ehemann Lanny Lanner.

Hertel blickt der neuen Aufgabe gelassen entgegen

"Es macht mich sehr stolz, dass ich mit der Show in die Fußstapfen von Mary Roos treten darf. Mary hat einen tollen Humor, und als ich die Show zum ersten Mal gesehen habe, lag ich auf dem Boden vor Lachen. Als ich dann gefragt wurde, ob ich ihre Rolle übernehmen möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich bin ein Fan von Comedy, und es ist eine Herausforderung, mich in diesem Genre neu zu beweisen", so Hertel zur "Bild".

Trepper und Hertel wollen sich gegenseitig nichts schenken. "Ich bin jemand, der gute Satire vertragen kann. Und Wolfgang muss ja auch mit dem Echo klarkommen, denn ich werde seine Sprüche natürlich kontern. Ich glaube aber nicht, dass er beleidigend sein wird, denn ich habe ihn als einen sehr feinen Menschen kennengelernt", so die Sängerin und Moderatorin ("Wenn die Musi spielt")

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Mary Roos freut sich über Fortsetzung

Auch Mary Roos meldete sich zu Wort: "Ich freue mich sehr, dass es mit 'Nutten' und 'Koks' auch ohne Erdbeeren weitergeht! Ich wünsche Wolfgang und Stefanie viel Glück für den dritten Teil unserer Show."

Die Premiere findet am 9. September 2027 in Duisburg statt. Österreich-Termine sind bislang noch keine geplant.