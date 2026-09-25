i Jürgen Drews beim Oktoberfest im Vorjahr. Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com Davon wusste kaum jemand Nicht nur "Malle-König": Drews hütet Adels-Geheimnis Jürgen Drews (81) ist als "König von Mallorca" bekannt. Doch ganz so weit hergeholt ist sein royaler Spitzname offenbar gar nicht. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist Jürgen Drews am Ende tatsächlich ein echter König?

Ganz so weit geht die Familiengeschichte zwar nicht. Adeligen Ursprung hat die Schlagerfamilie aber tatsächlich, wie Joelina Drews jetzt im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" verrät.

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Jürgen Drews - der "König von Mallorca" i ?

"Ich bin wirklich ein Abkömmling von einem Adelsgeschlecht", erzählt die 30-Jährige ihren Kollegen Lucas Cordalis und Achim Petry. Die Familie habe "von Buttlar" geheißen.

Und es gibt sogar noch ein Erinnerungsstück an die adeligen Vorfahren.

Siegelring in der Familie

"Wir haben einen Siegelring von meiner Oma", verrät Joelina. Ausgerechnet Jürgen Drews soll diesen heute hüten.

Der Schlagerstar wurde 1945 als Jürgen Ludwig Buttlar geboren. Seine Mutter Lieselotte entstammte der Familie Buttlar, einem alten fränkisch-hessischen Adelsgeschlecht. Später nahm Jürgen den Nachnamen seines Vaters Werner Drews an.

Was das nun aus seiner Tochter macht, weiß Joelina selbst nicht so genau.

Als Lucas Cordalis scherzhaft wissen will, ob sie nun Burgfräulein oder Prinzessin sei, muss sie lachen: "Ich habe keine Ahnung."

Passend dazu habe sie sich allerdings schon als Kind besonders gerne als Prinzessin verkleidet.

Einen König gibt es in der Familie ohnehin schon seit Jahrzehnten: Jürgen Drews trägt seinen berühmten Titel "König von Mallorca" zwar nur dank seiner Schlagerkarriere – ein kleines bisschen Adel steckt aber tatsächlich in seiner Familiengeschichte.