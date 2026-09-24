i Da ist er wieder: Stefan Mross war bei ProSieben zu sehen. IMAGO/Bildagentur Monn Stefan wieder in Show Nach Rauswurf: ProSieben bietet Mross eine TV-Bühne Stefan Mross ist nach dem Aus bei "Immer wieder sonntags" weiter im TV präsent. Jetzt hat auch ProSieben einen Platz für ihn gefunden. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer dachte, dass Stefan Mross (50) nach dem Aus von "Immer wieder sonntags" erst einmal von der TV-Bildfläche verschwindet, wird derzeit eines Besseren belehrt. Der Moderator ist aktuell sogar gleich bei mehreren Sendern zu sehen.

Erst vergangene Woche stand er bei Stefan Raab in dessen RTL-Show als Stargast vor der Kamera. Das sorgte prompt für Spekulationen, ob Mross beim Sender möglicherweise eine neue TV-Heimat finden könnte. Jetzt geht es bei der Konkurrenz gleich weiter.

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Stefan Mross auf ProSieben

Diese Woche bekommt der Schlagerstar plötzlich auch bei ProSieben seine Bühne. Bei "The Masked Singer" staunten Zuschauer und Jury nicht schlecht, als sich hinter "Hippo Jones" ausgerechnet der Schlager-Entertainer verbarg.

Nach seiner Demaskierung grinste der 50-Jährige unter dem Kostüm hervor – und zeigte damit erneut, dass sein Abschied von "Immer wieder sonntags" keineswegs das Ende seiner TV-Auftritte bedeutet.