i Schlagersänger Nino de Angelo leidet an COPD. Vor etwa 10 Jahren wurde bei ihm die unheilbare Lungenkrankheit diagnostiziert. IMAGO/Harald Deubert Schlagerstar denkt ans Ende Nino de Angelo offen: "Drei Jahre noch, mehr nicht" Schlagersänger Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") spricht über seine gesundheitlichen Probleme und kündigt ein mögliches, baldiges Karriereende an. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagabend trat Nino de Angelo bei der "Starnacht aus der Wachau" gemeinsam mit Marina Marx auf und sang das Duett "Bella Italia e Amore".

Doch der beliebte Schlagerstar denkt bereits an seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft.

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Vor einigen Monaten hatte der 62-Jährige angekündigt, noch bis zu seinem 66. Geburtstag arbeiten zu wollen. Nun klingt er im Interview mit dem ARD-Magazin ‚Brisant‘ nachdenklicher und zieht sogar einen früheren Abschied in Erwägung.

Auf die Frage, wie lange er noch auf der Bühne stehen möchte, antwortete de Angelo: „Zwei Jahre oder drei, mehr nicht. Weil ich kann nicht mehr.“

Über seine Karriere sagte er: „Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt der letzte Atemzug ist bei mir.“ Der Schlagerstar leidet seit Jahren an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD.

Nino de Angelo - sein Leben in Bildern i ?

Pläne für die Zukunft nach der Musik

Bis zu seinem endgültigen Abschied plant der Sänger, der mit ‚Jenseits von Eden‘ berühmt wurde, noch ein bis zwei neue Alben. Außerdem soll eine Abschiedstournee folgen, mit der er sich von seinem Publikum verabschieden möchte.

Nach der Musikkarriere will de Angelo mit seiner Partnerin Simone ins italienische Haus übersiedeln. Noch Ende 2026 sollen die ersten Umzugskartons gepackt werden.

Comeback nicht ganz ausgeschlossen

Ein endgültiges Aus schließt Nino de Angelo aber nicht aus. Bereits im August sagte er im Gespräch mit "ARD Schlagerwelt": „Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder!“