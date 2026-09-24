"Leck mich doch fett" – Mross mit Kumptner verwechselt

Beim Rätselraten um "Hippo Jones" gingen die Tipps bei "The Masked Singer" wieder einmal wild durcheinander. Alle schienen sich aber zumindest bei einer Sache einig: Es ist ein Österreicher!
Rategast Michi Beck (58) fühlte sich beim Gesang sogar an Arnold Schwarzenegger erinnert: "Der hat geklungen wie Arnold Schwarzenegger." Verona Pooth (58) vermutete zunächst DJ Ötzi (55). Beck hörte im Akzent wiederum einen Fitness-Influencer und Kandidaten aus "7 vs. Wild" heraus: "In der zweiten Staffel war ein Österreicher dabei namens Sascha Huber." Chris Tall (34) war sich schließlich sicher, Star-Koch Alexander Kumptner (43) zu erkennen. Damit lag er aber schließlich ebenfalls komplett daneben.
Keiner der Namen passte. Für "Hippo Jones" war die Reise kurz darauf vorbei und die Maske musste fallen.
Zum Vorschein kam tatsächlich Schlagerstar und Moderator Stefan Mross (50). Vor allem Verona Pooth konnte es kaum glauben: "Was? Das gibt’s doch gar nicht!"
Mross nahm die Situation mit Humor und scherzte über seine besondere Herausforderung eines "Pulp Fiction"-Medleys: "Ich Bayer muss Englisch singen. Leck mich doch fett!" Spaß hat er dennoch gehabt: "Natürlich, sieht man halt unter der Maske nicht."