i Giovanni Zarrella ZDF Heute Abend im TV Geheime Szenen! So läuft Zarrella-Show wirklich ab Bei der "Giovanni Zarrella Show" passiert einiges, das die TV-Zuschauer nie zu sehen bekommen. Hinter den Kulissen geht es überraschend anders zu. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Giovanni Zarrella (48) am Samstag um 20.15 Uhr durch seine Show führt, ist für ihn und seine prominenten Gäste längst alles gelaufen. Denn anders als sonst handelt es sich diesmal nicht um eine Live-Sendung: Die Ausgabe wurde bereits vor rund fünf Monaten in der ausverkauften Lokhalle in Göttingen aufgezeichnet.

Vor Ort zeigte sich dabei: Rund um die eigentliche Show gibt es einiges zu erleben, das es nicht ins Fernsehen schafft.

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Klaws geht vor der Show zum Döner

Schon Stunden vor Beginn strömen die ersten Fans zur Lokhalle direkt am Göttinger Hauptbahnhof, so Bunte.de. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Beatrice Egli (38), Opernstar Rolando Villazón (54) und Unheilig-Sänger Der Graf (56).

Alexander Klaws (43) lässt es vor seinem großen Auftritt hingegen gemütlich angehen. Gemeinsam mit seinem Sohn Lenny (9) wird der frühere DSDS-Sieger bei einer Dönerbude gegenüber der Halle gesichtet.

Auch für die Zuschauer gibt es vor dem Einlass einiges zu entdecken. In der Vorhalle werden zahlreiche Fanartikel verkauft. Besonders beliebt: Partyhüte mit bunten Pailletten für zehn Euro. Dazu gibt es unter anderem T-Shirts, Tassen und Taschen mit dem Logo der Sendung. Wer selbst ein wenig leuchten will, kann sich für acht Euro einen blinkenden LED-Haarreif sichern.

Zarrella spricht persönlich zu seinen Fans

Während eine Live-Ausgabe normalerweise um 20.15 Uhr beginnt, fällt der Startschuss für die Aufzeichnung bereits um 18.30 Uhr. Noch bevor die Kameras richtig laufen, nimmt sich Zarrella Zeit für sein Publikum.

Er bedankt sich persönlich bei den Zuschauern für ihre teilweise lange Anreise und dafür, dass sie ihre Zeit mit ihm und seinen Gästen verbringen.

Laut Bericht folgt danach eines der emotionalsten Highlights des Abends: Alexander Klaws steht gemeinsam mit seinem Sohn Lenny auf der Bühne. Der Neunjährige beginnt den Song zunächst ganz alleine und singt die erste Strophe, bevor sein berühmter Papa dazukommt.

Ganz neu ist die große Bühne für Lenny allerdings nicht. Bereits im vergangenen Jahr stand er gemeinsam mit seinem Vater im Musical "Tarzan" auf der Bühne. Während Klaws den erwachsenen Tarzan spielte, übernahm sein Sohn die junge Version der Figur.

Nach drei Stunden ist noch lange nicht Schluss

Nach rund dreieinhalb Stunden endet schließlich die Aufzeichnung. Zarrella verabschiedet sich emotional vom Publikum und bedankt sich auch bei Göttingen für die Gastfreundschaft.

Doch danach verschwindet der Moderator nicht einfach hinter den Kulissen. Gemeinsam mit Musikerkollegen wie Alexander Eder (27) und Florian Künstler (41) geht er noch einmal mitten ins Publikum. Dort werden Selfies gemacht und Erinnerungsfotos geschossen.