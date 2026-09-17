Marie Reim wieder single – Ex bleibt ihr Manager

Das kam überraschend: Schlager-Sternchen Marie Reim (26) und der ehemalige Bundesliga-Torhüter Raphael Wolf (38) gehen künftig getrennte Wege. Die beiden waren erst im vergangenen Jahr gemeinsam in eine Wohnung in Düsseldorf gezogen.
Doch obwohl die Beziehung nun vorbei ist, will die Sängerin nicht komplett mit ihrem Ex brechen. Der frühere Keeper von Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf arbeitet seit über einem Jahr als Manager der Musikerin - und soll ihre Karriere auch weiterhin vorantreiben.
Das Liebes-Aus sei zwar "ein emotionaler Schritt gewesen", erklärt Reim laut BILD. "Aber wir gehen im Guten auseinander und verstehen uns nach wie vor sehr gut. Unsere gemeinsame Zeit bleibt in schöner Erinnerung für uns beide."
Als Grund für die Trennung nennt die 26-Jährige keine großen Streitereien. "Es hat keine Konflikte oder Ähnliches gegeben", so Reim. Vielmehr habe es an Kleinigkeiten und "nicht ausreichenden Gemeinsamkeiten" gelegen.
Nun ist die Sängerin auf der Suche nach einer neuen Bleibe in Düsseldorf für sich und ihre beiden Malteser-Hunde.