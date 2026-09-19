i Peter Petrel ist tot. imago images/United Archives Hit auf Platz 1 der Charts Deutsche Schlager-Legende Peter Petrel gestorben Trauer um Peter Petrel: Der Sänger von "How Do You Do?" ist mit 86 Jahren im Kreis seiner Familie in Koblenz gestorben. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schlagerwelt trauert um Peter Petrel. Der deutsche Sänger ist am Freitag im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Koblenz gestorben. Seine Frau Tina bestätigte den Tod des Musikers.

Petrel soll seine letzten Stunden im Kreis seiner Familie verbracht haben. Seine Frau schilderte einen friedlichen Abschied. Kurz vor seinem Tod konnte der Sänger demnach noch mit seinem Sohn telefonieren. Schmerzen habe er keine gehabt.

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"How Do You Do?" machte ihn zum Star

Peter Petrel wurde am 14. April 1940 im thüringischen Bad Frankenhausen als Peter Sauer geboren. Seine musikalische Laufbahn begann lange vor seinen großen Schlagererfolgen. Bereits 1958 stand er auf der Bühne, zunächst machte er sich vor allem als Jazz-Sänger einen Namen.

Den ganz großen Durchbruch schaffte er 1972. Gemeinsam mit der britischen Sängerin Jeannie McKinlay bildete Petrel das Duo Windows. Ihr Song "How Do You Do?" schoss auf Platz eins der deutschen Charts und wurde zum größten Hit seiner Karriere.

Doch Petrel ließ sich musikalisch nicht auf Schlager reduzieren. Er sang Jazz, Swing, Dixieland und Pop und stand über Jahrzehnte auf der Bühne. Ab 1974 gehörte er auch zur Hamburger Rentnerband. Mit "Hamburger Deern", einer deutschen Version von "Liverpool Lou", gelang der Gruppe ein weiterer bekannter Hit.

Auch solo erfolgreich

Als Solosänger feierte Petrel unter anderem mit "Ich bin viel zu bescheiden" und "Ich fahr so gerne Rad" Erfolge. In den 1970er- und 1980er-Jahren war er regelmäßig im Fernsehen und unter anderem in der legendären "ZDF-Hitparade" zu sehen.

Seiner großen Leidenschaft für Jazz blieb Petrel bis ins hohe Alter treu. 1981 wurde er für das Dixieland-Album "Happy Music Every Day" mit dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet. Seine Auftritte führten ihn auch nach Nordamerika und Asien. Im Jahr 2000 wurde er zum Ehrenbürger von New Orleans ernannt.

2015 erlitt der Musiker einen schweren Schlaganfall. Nach mehreren Wochen in einer Klinik und anschließender Reha kämpfte er sich wieder zurück und stand erneut auf der Bühne.