i Matthias Reim pausiert sein Musical. IMAGO/Daniel Scharinger Projekt auf Eis Zu erfolgreich! Matthias Reim stoppt sein Musical Matthias Reim hat für sein Musical gerade keine Zeit. Sein Hit "Verdammt, ich lieb dich" muss deshalb noch etwas länger auf die große Bühne warten. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matthias Reim legt sein Musical rund um "Verdammt, ich lieb dich" vorerst auf Eis. Laut "Bunte.de" erklärt der Schlagerstar gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Im Moment im Stillstand." Vor rund eineinhalb Jahren hatte er erstmals von den Plänen für das Projekt erzählt, seither ist daran offenbar kaum weitergearbeitet worden: "Da musst du dich mit Herzblut drum kümmern."

Seine zweijährige Jubiläumstour nimmt derzeit einen großen Teil seiner Zeit ein und entwickelte sich erfolgreicher sowie aufwendiger als gedacht. Gleichzeitig arbeitet Reim an neuer Musik – bereits an diesem Freitag erscheint sein neues Album.

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Reim will weitermachen

Ganz verschwunden ist die Musical-Idee allerdings nicht. Reim wird im November 69 Jahre alt und denkt weiterhin nicht ans Aufhören.

Seine Jubiläumstour wird 2027 mit 21 Konzerten fortgesetzt, los geht es am 20. Mai in der Freiheitshalle in Hof an der Saale.

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Für das Musical will sich der Sänger offenbar später wieder Zeit nehmen. Auch mit 70 könne er solche Vorhaben noch angehen, machte Reim deutlich: "wahrscheinlich in 28", denkt er, 2028 mehr Zeit dafür zu haben.