i Andreas Gabalier bei der Damenwiesn. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Extra Hemd angezogen Vor 1.500 Frauen – Andreas Gabalier stürmt Damenwiesn Bei der legendären Damenwiesn von Regine Sixt feierten rund 1.500 Frauen – und mittendrin plötzlich nur ein Mann auf der Bühne. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So viel weibliche Aufmerksamkeit bekommt selbst Andreas Gabalier nicht jeden Tag.

Bei Regine Sixts traditioneller Damenwiesn im Münchner Schützenfestzelt kamen rund 1.500 Frauen zusammen. Männer spielen bei dem Event normalerweise nur eine Nebenrolle.

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Doch für einen Österreicher wurde eine Ausnahme gemacht.

Andreas Gabalier tauchte als Überraschungsgast auf und brachte das Festzelt mit seinen Hits zum Kochen. Seinen Auftritt hatte man bis zuletzt geheim gehalten.

Gabalier versteckte sich

Damit die Überraschung nicht schon vorher aufflog, musste sich der Sänger zunächst hinter dem Schützenzelt verstecken.

Für Gabalier war der Auftritt außerdem die Einlösung eines alten Versprechens. Schon vor Jahren hatte er Regine Sixt zugesagt, einmal bei ihrer Damenwiesn aufzutreten.

Nun war es endlich so weit.

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Und dafür machte sich der sonst für seine engen T-Shirts bekannte Sänger sogar besonders schick. "Auf dem Oktoberfest muss man schon ein bisschen schicker sein", erklärte Gabalier laut "Abendzeitung".

Deshalb habe er für seinen Wiesn-Auftritt extra ein Hemd statt eines T-Shirts angezogen.

1.500 Frauen feiern "Hulapalu"

Lange dauerte es nicht, bis im Festzelt Ausnahmezustand herrschte.

Spätestens als Gabalier seinen Mega-Hit "Hulapalu" anstimmte, hielt es zahlreiche Gäste nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Frauen standen auf den Bierbänken, sangen mit und zückten ihre Handys.

Auch Gastgeberin Regine Sixt genoss den Auftritt sichtlich. Während "Hulapalu" landete sie sogar in den Armen des österreichischen Sängers.

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Für Gabalier ein ungewöhnlicher Arbeitstag: Wo der 41-Jährige sonst vor Zehntausenden Fans in Stadien steht, hatte er diesmal ein besonders exklusives Publikum vor sich.

1.500 Frauen – und auf der Bühne nur ein Mann.

Versprechen endlich eingelöst

Für Regine Sixt dürfte die Überraschung damit gelungen sein.

Ihre Damenwiesn gehört seit Jahren zu den prominentesten Veranstaltungen während des Oktoberfests. Auch diesmal kamen zahlreiche bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Society und Showbusiness ins Schützenfestzelt.