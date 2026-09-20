i Beatrice Egli wird emotional. ZDF "Sehr schwierige Zeit" Gefühls-Ausbruch im TV! Plötzlich weint Beatrice Egli Schlagerstar Beatrice Egli sorgte im ZDF für einen bewegenden Moment: Sie sprach über einen Unfall ihrer Mutter und kämpfte mit den Tränen. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Auftritt ging ans Herz! Schlagerstar Beatrice Egli (38) sorgte am Samstagabend in der "Giovanni Zarrella Show" für Gänsehaut. Als die Sängerin auf der Bühne von einem privaten Schicksalsschlag erzählte, kämpfte sie mit den Tränen.

In der ZDF-Show sang Egli ihre gefühlvolle Ballade "Wie stark du bist". Gastgeber Giovanni Zarrella (48) fragte sie anschließend, welche Geschichte hinter dem Song steckt.

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Wie es bei Bild.de heißt, offenbarte die Musikerin: "Ja, es ist eigentlich keine schöne Geschichte. Sondern ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr nahe steht und den ich über alles liebe und der mir das Leben geschenkt hat, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit." Gemeint ist offenbar ihre Mutter.

Nach Unfall die schlimme Diagnose

Egli weiter: "Nach einem Unfall hieß es, dass es nicht mehr weitergeht und sie nie wieder laufen können wird wie vorher, nie mehr gehen wird. Das war eine sehr heftige Zeit. Gerade, wenn es Menschen sind, die du so sehr liebst." Während die Sängerin davon erzählte, fing ihre Stimme an zu zittern.

Entwarnung von der Sängerin

Am Ende konnte Beatrice Egli aber Entwarnung geben. Denn offenbar hat sich inzwischen alles wieder zum Guten gewendet. Die Sängerin sagte erleichtert: "Ich bewundere ihre Stärke. Sie steht wieder. Sie geht wieder auf den Berg." Mit ihrem Song "Wie stark du bist" will Egli allen Menschen Mut machen, denen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist.

Neben dem Schlagerstar begrüßte Giovanni Zarrella noch zahlreiche andere hochkarätige Gäste. Das Motto der ZDF-Sause: "Kleine Stars ganz groß". Matthias Reim (68), Alexander Klaws (39) mit Sohn Lenny (9) und Der Graf (56) von Unheilig waren unter anderem dabei.