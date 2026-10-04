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Helene Fischer, Melissa Naschenweng
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Konzert in Wien

Preis-Hammer! Naschenweng verlangt mehr als Helene

Bei Melissa Naschenweng wird das Konzertvergnügen in Wien künftig noch kostspieliger. Für ihren Auftritt im Portofino steigt der Preis.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
04.10.2026, 13:59
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Während manche Stars ihre Tourpläne wegen schwacher Nachfrage anpassen oder gar absagen müssen, kann sich "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng offenbar weiterhin auf ihr Publikum verlassen. Ihr heuriges Konzert im Wiener Portofino ist bereits ausverkauft und kostete 99 Euro – 2027 werden für denselben Veranstaltungsort 110 Euro fällig.

Damit liegt Naschenweng über anderen Schlager-Acts: Nino de Angelo und Marina Marx verlangen gemeinsam 99 Euro, Vanessa Mai und Daniel Ceylan nehmen für ihr Doppelkonzert sogar nur 89 Euro und selbst Tickets für Schlager-Legende Matthias Reim samt Sohn Julian kosten im Portofino 99 Euro.

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Nicht nur das: Ein Stehplatz bei Schlager-Queen Helene Fischers großer Show im Ernst-Happel-Stadion war im Sommer mit 98 Euro günstiger – trotz spektakulärer Einlagen, zahlreicher Tänzer, Feuerwerk und Akrobatik.

Bei Naschenweng gibt es dafür immerhin ein Dinner mit mehreren Gängen, wie auf der Website des Portofino zu lesen ist. Dort wird außerdem versprochen: Man ist "dem Star so nah wie noch nie".

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Günstiger für Kinder

Deutlich familienfreundlicher fällt der Preis in ihrer Kärntner Heimat aus. Für das Open-Air in der Wörthersee Ostbucht im Juli 2027 kostet die "Daham"-Show 62 Euro.

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Kinder unter zwölf Jahren kommen sogar für 38 Euro hinein. Damit dürfte der Auftritt für Familien wesentlich leichter leistbar sein als das Konzert in Wien.

red,04.10.2026, 13:59
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