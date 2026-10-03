i Andrea Berg nahm sich bei Ina Müller kein Blatt vor den Mund. IMAGO/Bildagentur Monn; NDR Autsch! Berg über Silbereisen: "Den sehe ich nicht so als Mann" Bei "Inas Nacht" wurde Andrea Berg überraschend deutlich. Auf Florian Silbereisen als Traummann angesprochen, hatte sie eine klare Antwort. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andrea Berg nahm bei "Inas Nacht" kein Blatt vor den Mund. Als Ina Müller von ihr wissen wollte, welcher Mann aus der Schlagerwelt besonders attraktiv sei, hatte die Sängerin eine klare Meinung.

Florian Silbereisen fiel dabei nicht in ihr Beuteschema. Mit einem Spruch gegen ihn, könnte sie sogar verletzt haben – den der hat gesessen.

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"Florian ist ein Freund..."

Auf die Frage nach einem schönen Mann in der Branche konterte Berg zunächst trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Bei Silbereisen wurde sie dann konkreter: "Der ist zu klein für mich."

Als die Reaktion im Publikum nicht lange auf sich warten ließ, stellte sie klar: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Nach dem Gelächter schob sie hinterher: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema."

Für Giovanni Zarrella hatte die 60-Jährige dagegen deutlich mehr übrig: "Der ist hübsch, stimmt."