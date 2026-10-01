i Stefanie Hertel wechselt die Bühne. IMAGO/HOFER Schlagerstar überrascht alle "Nutten und Koks" – Stefanie Hertel sorgt für Aufsehen Stefanie Hertel zeigt sich plötzlich von ihrer frechen Seite: 2027 wechselt der Schlagerstar ins Kabarett und nimmt dabei die Volksmusik aufs Korn. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 21:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefanie Hertel geht neue Wege! Sie wechselt Schlager gegen Comedy und übernimmt die Rolle von Mary Roos (77) im Comedy-Programm "Nutten, Koks und frische Erdbeeren". Dafür geht gemeinsam mit Kabarettist Wolfgang Trepper (65) auf Tour. Weil diesmal die Volksmusik Ziel des Humors ist, wurde die Show kurzerhand in "Nutten, Koks und Edelweiß" umbenannt.

Gegenüber "Bild" sagt die 47-Jährige: "Es macht mich sehr stolz, dass ich mit der Show in die Fußstapfen von Mary Roos treten darf. Mary hat einen tollen Humor und als ich die Show zum ersten Mal gesehen habe, lag ich auf dem Boden vor Lachen. Als ich dann gefragt wurde, ob ich ihre Rolle übernehmen möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich bin ein Fan von Comedy und es ist eine Herausforderung, mich in diesem Genre neu zu beweisen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Von wegen "heile Welt"?

Der ungewöhnliche Originaltitel soll humorvoll auf eine angebliche Klausel aus früheren Verträgen von Volkssänger Heino zurückgehen, wird von "Bild" dazu erklärt. Demnach soll der Musiker für seine Garderobe "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" verlangt haben – eine Anekdote, die als Legende gilt.

Heino selbst kommentierte sie laut der deutschen Tageszeitung einst mit: "Nur die Erdbeeren waren immer schlecht zu bekommen..." Wer Hertel und Trepper live erleben möchte, kann sich ab 1. Oktober 2026 um 12 Uhr Tickets unter nuttenkoksundedelweiss.de sichern.