i Kann sich Philippis Karriere nach der Trennung von Michelle erholen? IMAGO/Harald Deubert; IMAGO/Jan Huebner "Eine Grenze überschritten" Er hat genug! Eric packt über Trennung von Michelle aus Nach Monaten des Schweigens platzt Eric Philippi der Kragen. Nach Michelles Aussagen zur Trennung wehrt er sich jetzt öffentlich. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach monatelangem Schweigen meldet sich Eric Philippi (29) erstmals ausführlich zur Trennung von Schlagerstar Michelle (54) zu Wort.

Der Sänger spricht von einer überschrittenen Grenze, "falschen Behauptungen" – und verrät, warum er die Beziehung beendete.

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Eric spricht Klartext

Noch im Februar schien das Liebesglück perfekt: Beim Tour-Finale von Michelle in der Berliner Uber Arena ging Eric Philippi vor seiner Partnerin auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Nur wenige Monate später folgte die überraschende Trennung.

Im Mai erklärte der 29-Jährige die Beziehung für beendet. Michelle sprach zuletzt öffentlich über das Liebes-Aus und deutete im Interview mit RTL-"Exclusiv" sogar den Verdacht an, Philippi könnte die Beziehung genutzt haben, um seine eigene Musikkarriere voranzutreiben. Außerdem sei die Trennung "sehr kurzfristig" am Telefon erfolgt.

Philippi schwieg dazu bislang – doch damit ist jetzt Schluss.

"Eine Grenze überschritten"

In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklärt der Sänger, dass er sein Privatleben eigentlich nicht in der Öffentlichkeit austragen wollte. "Aber es gibt einen Punkt, an dem eine Grenze überschritten ist, und diesen Punkt habe ich erreicht", schreibt er.

Über ihn seien "falsche Behauptungen" verbreitet worden, die er nicht länger unkommentiert stehen lassen wolle. Gleichzeitig bestätigt Philippi einen entscheidenden Punkt: "Die Entscheidung zur Trennung habe ich getroffen, das stimmt. Dass diese Entscheidung Schmerzen verursacht – übrigens auf beiden Seiten – tut mir aus tiefstem Herzen leid."

"Keinen anderen Ausweg mehr gesehen"

Besonders deutlich wird Philippi, als er über die Gründe für das Liebes-Aus spricht. Er habe "aus einer extrem belastenden Beziehungssituation keinen anderen Ausweg mehr gesehen". Zu seiner damaligen Entscheidung stehe er weiterhin.

Was genau zwischen ihm und Michelle vorgefallen ist, verrät der 29-Jährige allerdings nicht. Er stellt lediglich klar: "Jede gemeinsame Geschichte besteht immer aus zwei persönlichen Perspektiven und nicht alles davon ist öffentlich."

Gegen "nachweislich falsche Behauptungen" habe er bereits "rechtliche Schritte eingeleitet". Um welche Aussagen es konkret geht, lässt er offen.