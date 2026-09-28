i Isi Glück schildert in einem Instagram-Video einen Übergriff vor einem Auftritt. APA-Images / Action Press / Panama Pictures Kurz vor Ballermann-Auftritt Backstage-Übergriff! Isi Glück ist außer sich Isi Glück ist vor einem Auftritt backstage begrapscht worden. In einem emotionalen Instagram-Video schildert die Sängerin, was vorgefallen ist. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang hat sie ihre Branche verteidigt. Wenn Isi Glück (35) gefragt wurde, ob ihr am Ballermann betrunkene Gäste zu nahe kommen, lautete die Antwort immer: "Nein. Mir gegenüber sind die eigentlich immer sehr respektvoll." Doch seit einem Vorfall vor ihrem jüngsten Auftritt kann sie das nicht mehr sagen.

Passiert ist es ausgerechnet nicht mit einem angeheiterten Ballermann-Besucher, sondern mit einem älteren Herrn, der laut Isi nicht einmal besonders betrunken gewesen sei. Ein Mitglied der Vorband wollte vor dem Auftritt ein Foto mit ihr. Schon beim Hereinkommen habe er sie mit "oh du süße Maus" begrüßt, erzählt Glück auf Instagram. Nach dem Foto folgte eine Umarmung zum Abschied.

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Doch dann der Schock: Der Mann habe ihr mit voller Wucht und der ganzen Hand in den Hintern gekniffen, sie trug dabei ein Dirndl. "Ich habe den weggeschubst, habe den raus aus meinem Backstage geschickt", schildert die 35-Jährige. Sie habe ihm auch noch nachgebrüllt: "Raus hier!" Für sie ein "absolutes No-Go".

Was dann passierte, ärgert sie fast noch mehr. Der Mann habe abgewunken, nach dem Motto: "Heute darf man ja gar nichts mehr." Plötzlich sei sie diejenige gewesen, die böse Blicke abbekam. "Ich hab mich so Kacke gefühlt in diesem Moment", so die Sängerin. Was sich dieser Typ herausnehme, ihr einfach an den Hintern zu greifen, habe sie sich gedacht.

Angezeigt hat sie den Vorfall nicht. Sie sei völlig perplex gewesen, so kurz vor dem Auftritt, sie wollte einfach nur noch auf die Bühne und dann weg. "Eigentlich hätte ich es anzeigen müssen." Ein Versehen sei da jedenfalls nicht im Spiel gewesen, "das war volle, volle Absicht".

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Auch ihr Mann wird begrapscht

Ein reines Männerproblem ist das laut der Sängerin übrigens nicht. Ähnliches höre sie regelmäßig von ihrem Ehemann Carlos Lucio, Gastronom an der Playa de Palma. Auch ältere Frauen seien beim Fotowunsch oft distanzlos, die Hand rutsche dabei gern zu tief, gekniffen werde ebenfalls.