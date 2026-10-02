i "Extrem unglaubwürdig" – Fans gehen auf Eric Philippi los Instagram "Extrem unglaubwürdig" Nach Michelle-Trennung – Fans gehen auf Philippi los Eric Philippi wollte mit seinem Statement Klarheit schaffen. Doch jetzt hagelt es heftige Kritik von seinen Fans. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem Trennungs-Statement bekommt Eric Philippi (29) ordentlich Gegenwind. Der Schlagerstar wollte sich gegen Gerüchte wehren – doch bei vielen Fans kommt das gar nicht gut an.

Eric wehrt sich gegen Gerüchte

Knapp fünf Monate nach der Trennung von Michelle (54) meldete sich Eric Philippi auf Instagram zu Wort. In einem Video erklärte der Sänger, sein Privatleben nicht öffentlich austragen zu wollen. Gleichzeitig wehrte er sich gegen Behauptungen über seine Person, die aus seiner Sicht falsch seien. Dagegen wolle er notfalls auch rechtlich vorgehen.

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Doch ausgerechnet sein Wunsch nach Privatsphäre sorgt jetzt für Diskussionen. Denn seine Beziehung mit Michelle fand über Jahre hinweg sehr öffentlich statt: gemeinsame Auftritte, Liebes-Posts und sogar zwei Heiratsanträge vor Publikum.

"Extrem unglaubwürdig"

Unter seinem Statement hagelt es deshalb Kritik. Eine Userin erinnert an die zahlreichen öffentlichen Liebesbekundungen und schreibt: "Und dann kurz nach dem zweiten so, so emotionalen öffentlichen Antrag auf Tournee Schluss zu machen, ist einfach sehr, sehr komisch und macht dich extrem unglaubwürdig."

Auch die Art der Trennung sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Eine weitere Nutzerin schreibt: "2-mal ein Antrag machen, dann per Telefon Schluss machen ist aber auch nicht nett und irgendwie nicht erwachsen!"

Die Kommentare lösen wiederum heftige Diskussionen aus. Während einige Eric scharf kritisieren, nehmen ihn andere in Schutz und erinnern daran, dass Außenstehende nicht wissen können, was tatsächlich zwischen ihm und Michelle passiert ist.

Fans gehen aufeinander los

Dabei wird der Ton teilweise richtig rau. Nicht nur Eric bekommt sein Fett weg, auch Michelle und ihre Anhänger werden attackiert. Einer Userin wird etwa vorgeworfen, zu den "kranken Michelle Fans" zu gehören, die sich regelrecht in die Trennung hineinsteigern würden.

Andere stellen sich klar hinter Eric. "Das Privatleben geht auch niemanden etwas an. Tolles Statement", heißt es etwa unter seinem Video. Eine weitere Nutzerin kritisiert, wie schnell Menschen über eine Beziehung urteilen würden, ohne die Hintergründe zu kennen.

Während unter Erics Statement also weiter heftig gestritten wird, hält sich Michelle derzeit zurück. Zu den jüngsten Aussagen ihres Ex und den neuen Diskussionen rund um die Trennung hat sie sich bislang nicht erneut öffentlich geäußert.