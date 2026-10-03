i Andrea Berg spricht über Koks im TV. NDR "Riechen am Spiegel" Koks in der Schlagerbranche: Andrea Berg packt aus Bei "Inas Nacht" wird es plötzlich pikant: Andrea Berg spricht über ein Tabuthema im Schlager und erzählt dabei eine kuriose Geschichte. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Inas Nacht" wurde es plötzlich ziemlich heikel: Ina Müller wagte sich an ein Tabuthema aus der Schlagerwelt und wollte von Andrea Berg wissen, wie viel an den Gerüchten über Kokainkonsum in der Branche tatsächlich dran ist.

"Glaubst du eigentlich, es stimmt, dass nirgendwo so viel gekokst wird wie im Schlager?" Andrea Berg lieferte anschließend eine witzige Anekdote.

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Mehr Koks in der Politik?

Müller selbst brachte dabei sogar die Spitzenpolitik ins Spiel. Berg wollte sich dazu zunächst nicht festlegen und verwies stattdessen mit einem Augenzwinkern auf Bayerns Ministerpräsidenten: "Ich kenn' mich nicht aus. Hättest du den Söder mal gefragt, als der hier war."

Ganz ausweichen wollte die Sängerin dem Thema dann aber doch nicht. Berg erinnerte sich an eine kuriose Geschichte aus ihrer Zeit mit einer früheren Band, bei der ein neuer Busfahrer offenbar einen besonderen Eindruck von den Musikern bekam.

Auf die Frage, wie die Gruppe denn so sei, habe dieser laut Berg geantwortet: "Eigentlich sind die ganz nett, aber abends riechen die immer am Spiegel." Das Publikum lachte laut.