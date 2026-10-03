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Berg findet Zarrella
Berg findet Zarrella "hübsch", Silbereisen ist aber nur "ein Freund".
NDR; IMAGO/pictureteam; IMAGO/Imagepool
Andrea komplett ehrlich

Zarrella oder Silbereisen? Berg hat klaren Favorit

Bei Silbereisen und Zarrella scheiden sich die Schlager-Geister. Andrea Berg hat bei einem der beiden zumindest optisch einen Favoriten.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
03.10.2026, 16:30
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Im Schlager-TV liefern sich Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella regelmäßig ein Duell um die Gunst des Publikums.

Mit seinen Shows hat sich Zarrella zuletzt immer näher an die großen Quoten-Erfolge seines Kollegen herangearbeitet. Doch wenn es nach Andrea Berg geht, gibt es zumindest optisch für sie einen klaren Favoriten.

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"Aber der ist hübsch"

Bei "Inas Nacht" wollte Ina Müller von der Schlagersängerin wissen, welcher Mann aus der Branche besonders attraktiv ist. Berg reagierte zunächst trocken: "Haben wir überhaupt nen schönen? Sei mal ehrlich!" Bei Silbereisen folgte dann eine ziemlich eindeutige Einschätzung: "Der ist zu klein für mich."

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Ganz als Mann sehe sie ihren Kollegen ohnehin nicht: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann."

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Nach dem Gelächter im Publikum versuchte Berg, ihre Aussage einzuordnen: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema." Bei Giovanni Zarrella fiel ihre Reaktion dagegen wesentlich freundlicher aus: "Aber der ist hübsch, stimmt."

red,03.10.2026, 16:30
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