i Kerstin Otts Pilgerwanderung hatte es in sich. IMAGO/BREUEL-BILD Kerstin "fast verdurstet" "Dämliche Idee" – Ott wanderte mit Wodka statt Wasser Eine Pilgerreise durch Portugal wurde für Kerstin Ott zur schweißtreibenden Prüfung. Ein kurioser Packfehler machte zusätzlich das Leben schwer. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor drei Jahren nahm Kerstin Ott (44) die rund 155 Kilometer lange Strecke in Angriff und machte eine Pilgerwanderung durch Portugal. Schon gleich zu Beginn flossen bei ihr Tränen: "Am ersten Tag hab ich schon das ein- oder andere Mal herzhaft geweint", erzählt Ott in der WDR-Sendung "Wohnung 17" von Bettina Böttinger.

Der Grund: Statt ausreichend Wasser hatte sie Wodka dabei.

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"Ohne Alkohol unterwegs"

"Das war so dämlich. Ich bin wirklich fast verdurstet", berichtet die Sängerin laut "BUNTE". Bei den hohen Temperaturen wollte sie das Risiko nicht eingehen und ließ den Alkohol schließlich unangetastet.

"Das mit dem Wodka habe ich gelassen, das war wirklich eine dämliche Idee", sieht sie ein. Die Reise brachte für Ott aber auch nachhaltige Veränderungen mit sich.

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"Ich bin erst vegan geworden direkt nach meiner Reise. Dann habe ich aufgehört mit dem Rauchen. Und jetzt bin ich auch ohne Alkohol unterwegs", erzählt sie.