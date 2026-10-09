i Kerstin Ott und Maite Kelly machen gemeinsame Sache. Jule Mehrhoff Schlager-Sensation! Maite und Kerstin Ott machen's plötzlich gemeinsam Zwei Schlagerstars, eine besondere Freundschaft und plötzlich ganz neue Gefühle! Kerstin Ott und Maite Kelly machen erstmals gemeinsame Sache. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit haben sie ihren Fans eine besondere Überraschung beschert! Kerstin Ott (44) und Maite Kelly (46) haben sich für ein gemeinsames Duett zusammengetan. Am Freitag erscheint ihre Single "Ich weiß, was du brauchst". Und die hat es inhaltlich durchaus in sich.

Denn die beiden Sängerinnen erzählen darin eine Geschichte, in der aus einer langjährigen Freundschaft plötzlich romantische Gefühle entstehen. Zwei Menschen kennen sich in- und auswendig, bis sie merken, dass zwischen ihnen möglicherweise mehr ist als bloß Freundschaft.

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Aus Freundschaft wird plötzlich Liebe

Besonders spannend: Die beiden Schlagerstars verbindet auch im echten Leben eine jahrelange Freundschaft. Immer wieder tauschten sie musikalische Ideen aus, schickten einander unfertige Songs und holten sich gegenseitig ehrliches Feedback.

Nun haben sie erstmals gemeinsam einen Titel aufgenommen – und sogar selbst daran mitgeschrieben. Unterstützung bekamen sie dabei von den Songwritern Thorsten Brötzmann und Lukas Hainer.

Bereits im September hatten Ott und Kelly ihre Fans mit geheimnisvollen Instagram-Videos neugierig gemacht. Darin spielten sie jeweils Songs der anderen ab, ehe sie schließlich ihre Zusammenarbeit enthüllten.

Auch neues Album angekündigt

Für Kerstin Ott ist das Duett gleichzeitig der Startschuss für ein neues musikalisches Kapitel. Die Sängerin, die mit "Die immer lacht" ihren großen Durchbruch feierte, kündigt ihr kommendes Studioalbum "Herzen sind dumm" an. Die Veröffentlichung ist für den 15. Jänner 2027 geplant.

Und möglicherweise gibt es schon bald ein Wiedersehen der beiden Sängerinnen auf der großen TV-Bühne. Am 17. Oktober steigt Florian Silbereisens "Schlagerbooom" in Dortmund. Ob Ott und Kelly dort ihren gemeinsamen Song präsentieren werden, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.