i Nach Po-Grapscher! Elsa will ATV-Star loswerden Joyn "Fass mich nie wieder an!" Po-Grapscher im Forsthaus! ATV-Star rastet völlig aus Kaum sind die Promis ins "Forsthaus Rampensau" eingezogen, fliegen schon die Fetzen. Ein Po-Grapscher sorgt für den ersten großen Eklat. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 15:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im "Forsthaus Rampensau" geht es bereits am ersten Tag ordentlich zur Sache! Reality-Star Phillip Leis lässt es auf der Kärntner Alm krachen und kippt ein Bier nach dem anderen. Doch seine ausgelassene Partystimmung findet ein abruptes Ende, als er Mitbewohnerin Elsa plötzlich auf den Po klapst.

Schon zuvor hat Elsa genug von seinem Verhalten. "Du bist bummzu, für dich gehört Alkoholverbot", stellt sie klar. Phillip sieht das allerdings gelassen. "Chill, Oida!", entgegnet er ihr – und verpasst ihr einen Klaps auf den Hintern.

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"Fass mich nie wieder so an!"

Für Elsa ist damit eine Grenze überschritten. "Fass mich nie wieder so an, sonst hast du ein fettes Problem mit mir", fährt sie den "Match in Paradise"-Star an. "Das ist gerade übergriffig!"

Phillip entschuldigt sich zwar sofort, doch Elsa lässt sich nicht beruhigen. Im Gespräch mit ihrer Teampartnerin Beverly macht sie ihrem Ärger Luft. "Nur weil ich nett zu dir bin, heißt das noch lange nicht, dass du mich anfassen darfst", erklärt sie. Immerhin sei sie vergeben und Phillip nicht ihr Freund.

Der wiederum kann die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen. "Hey, chill deine Eier, Alter", wettert er im Einzelinterview. Für ihn sei die Berührung völlig harmlos gewesen. "Wir sind am ersten Tag da, wir haben Spaß, wir trinken ein bissl."

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Jetzt drohen Konsequenzen

Doch damit ist der Streit noch lange nicht vorbei. Obwohl Elsa mehrfach verlangt, in Ruhe gelassen zu werden, versucht Phillip weiter, die Situation auszudiskutieren. Schließlich muss sogar sein Teampartner Rafael eingreifen. "Du kannst ihr nicht am Arsch greifen", stellt er klar.

Phillip zeigt daraufhin zumindest teilweise Einsicht und entschuldigt sich erneut. Gleichzeitig wirft er Elsa aber vor, überzureagieren. "Ich weiß nicht, ob das nur Schauspiel ist, oder ob sie das so getroffen hat", zweifelt er an ihrer Reaktion.

Für Elsa ist die Sache jedenfalls noch nicht erledigt. Im Gespräch mit Beverly und Philisha bringt sie bereits mögliche Konsequenzen ins Spiel. "Das ist ein Nominierungs-Grund", stellt sie klar. Wie es im "Forsthaus Rampensau" weitergeht, zeigt sich freitags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.