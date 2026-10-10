i "Arrogant!" Simone Lugner sorgt für Eklat im Forsthaus Joyn Forsthaus Rampensau "Arrogant"! Simone Lugner schockt mit Verhalten im TV Kaum im "Forsthaus Rampensau" angekommen, sorgt Simone Lugner für ordentlich Wirbel. Mit ihrer direkten Art macht sie sich nicht nur Freunde. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau" ist gestartet und schon beim Einzug auf der Kärntner Alm fliegen die ersten Giftpfeile.

Simone Lugner, die Witwe von Society-Löwe Richard Lugner sorgt mit ihrer ungewöhnlichen Begrüßung und einigen spitzen Kommentaren bei ihren Mitstreitern für ordentlich Gesprächsstoff.

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Begrüßung sorgt für peinlichen Moment

Als Simone gemeinsam mit ihrem Teampartner Alex das Forsthaus betritt, scheint zunächst niemand von den Neuankömmlingen Notiz zu nehmen. "Niemand interessiert sich dafür, dass wir gerade reinkommen – unglaublich", scherzt die Lugner-Witwe.

Doch als Kandidatin Vanessa schließlich mit offenen Armen auf sie zukommt, erlebt diese eine Überraschung. Statt einer herzlichen Umarmung streckt Simone ihr lediglich die Hand entgegen. "Oh sorry", reagiert Vanessa sichtlich irritiert.

Vanessa möchte Simone herzlich begrüßen, doch diese streckt ihr kalt die Hand entgegen. Joyn

Im Einzelinterview macht sie ihrem Ärger Luft. Simone habe ihr "gefühlt arrogant" die Hand entgegengestreckt, erzählt sie ihrem Teampartner Krappi. Auch "Bauer sucht Frau"-Star Peter zeigt sich enttäuscht: "Die hot mir ka Bussi geben." Seine Teampartnerin Alisa findet dafür eine einfache Erklärung: "Die Simone ist bisserl kalt, das ist klar."

Simone selbst versteht die Aufregung offenbar nicht. Mit der klassischen Bussi-Bussi-Gesellschaft kann sie wenig anfangen. "So ein Typ bin ich halt gar nicht", stellt sie klar.

Setbesuch bei "Forsthaus Rampensau" i ?

Lugner-Witwe teilt ordentlich aus

Doch damit nicht genug! Auch bei den ersten Gesprächen mit ihren Mitbewohnern nimmt Simone kein Blatt vor den Mund. Als Phillip sie in der Küche fragt, ob sie die Ex von Richard Lugner sei, stellt sie die Sache sofort richtig: "Wenn ich die Ex wäre, hätte er sich jemals von mir getrennt, aber das passierte nicht. Ich bin die Witwe."

Wenig später bekommt auch YouTuber Krappi sein Fett weg. Nachdem Simones Teampartner Alex zugibt, ihn nicht zu kennen, legt die Lugner-Witwe nach. Sie kenne ihn zwar noch aus seiner Zeit als YouTube-Star, mittlerweile sei er das aber offenbar nicht mehr.

"Ab wann ist man kein YouTube-Star mehr?", hakt Krappi nach. Simones Antwort sitzt: "Ich weiß nicht, du bist einfach in Vergessenheit geraten, kommt mir so vor."

"Was hat diese Frau Lugner?"

Während Simone mit ihrer direkten Art bereits für reichlich Gesprächsstoff sorgt, wird hinter ihrem Rücken fleißig gelästert. Auch Beverly und Elsa nehmen die Lugner-Witwe genauer unter die Lupe. "Und die Simone, ist die überhaupt anwesend?", fragt Beverly spöttisch. Elsa interessiert sich hingegen für etwas ganz anderes: "Was hat diese Frau Lugner? Hat sie Geld, ist sie Millionärin?"

Wie es im "Forsthaus Rampensau" weitergeht, zeigt sich freitags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.