i Ornella Muti und Profitänzer Pasquale La Rocca bei ihrem Tango in "Ballando con le Stelle". APA-Images / Mondadori Portfolio / Massimo Insabato Italienische Schauspiellegende Ornella Muti (71) verzaubert bei "Let’s Dance" Die Kino-Legende wagt sich erstmals aufs Tanzparkett und verzaubert das Publikum. Ihr Tanzpartner ist hin und weg. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das freche Lächeln mit der kleinen Zahnlücke ist geblieben: Ornella Muti (71) ist zurück im Rampenlicht, diesmal aber nicht auf der Kinoleinwand. Die Schauspielerin tanzt in der neuen Staffel von "Ballando con le Stelle", der italienischen Ausgabe von "Let’s Dance".

Mit Profitänzer Pasquale La Rocca (37) wagte sie zu "La Bohème" einen Tango. Der war danach sichtlich beeindruckt und schwärmte auf Instagram: "Die Schönheit, das Charisma und die Eleganz, die dich dazu inspirieren, all dies zu erschaffen: Danke, Ornella Muti, ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit gehabt zu haben."

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Eleonora Giorgi und Ornella Muti bei der Präsentation des Films "Uomini Donne Bambini e Cani" im Jahr 2002. APA-Images / LaPresse / Olycom

Traumpaar mit Celentano

Vor der Kamera stand die Italienerin, die eigentlich Francesca Romana Rivelli heißt, schon mit 14. Regisseur Damiano Damiani gab ihr damals die erste große Rolle und auch gleich ihren Künstlernamen. Unvergessen sind bis heute ihre Filme mit Adriano Celentano (88), etwa "Gib dem Affen Zucker" (1981) und "Der gezähmte Widerspenstige" (1982). Die Funken zwischen den beiden sprühten nicht nur am Set: Celentano bestätigte Jahre später selbst, dass sie auch privat ein Paar waren.

Auch international machte Muti Karriere. In "Flash Gordon" spielte sie Prinzessin Aura, gedreht hat sie unter anderem mit Volker Schlöndorff (87) und Woody Allen (90).

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Heute lebt die dreifache Mutter deutlich ruhiger. Gemeinsam mit Tochter Naike Rivelli (52) wohnt sie in einem Landhaus im Grünen, umgeben von Tieren, Familie und vier Enkelkindern. Ganz von der Bühne verabschiedet hat sie sich aber nie, 2022 trat sie etwa beim Sanremo-Festival auf. Nach ihrem Tango-Debüt meinte Muti, sie sei vor allem stolz darauf, sich der Herausforderung gestellt zu haben.